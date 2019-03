Video/ Empoli Frosinone (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Analizziamo il video di Empoli Frosinone, che si è giocata nella 28^ giornata del campionato di Serie A. L’Empoli torna a sperare nella salvezza grazie alla bella vittoria ottenuta al Castellani contro il Frosinone. Gli uomini di Andreazzoli scavalcano il Bologna di Mihajlovic, che sabato sera aveva festeggiato il colpo esterno sul campo del Toro. Per la formazione toscana decidono i gol di Caputo e Pajac, mentre per i ciociari non basta la rete di Valzania al 70esimo. La cronaca della partita racconta un certo equilibrio nei primi venti minuti del match. L’Empoli lo spezza con l’accelerazione di Farias, che viene fermato irregolarmente dentro l’area di rigore del Frosinone. L’arbitro decide di consultare il VAR e dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty ai biancoblu. Dagli undici metri si presenta Caputo, che mette la firma sul suo tredicesimo gol della stagione e fa 1-0. Sportiello non può nulla sull’esecuzione del suo avversario e nemmeno al trentottesimo riesce ad opporsi al mancino ravvicinato di Pajac, che sistema in rete il rasoterra di Krunic. Il Frosinone prova a reagire e nella ripresa torna a sperare in un pareggio quando Valzania insacca il destro respinto di Ciofani. L’Empoli si spaventa e il Frosinone si fionda all’attacco per strappare almeno un punto. Andreazzoli corre ai ripari e decide di affidarsi al rendimento sicuro di Pasqual ed Acquah per proteggere il risultato. Baroni risponde inserendo Dionisi, che nel recupero sfiora il 2-2 con un colpo di testa fuori di un soffio.

VIDEO EMPOLI FROSINONE: IL TABELLINO

EMPOLI-FROSINONE 2-1

MARCATORI: 20′ rig. Caputo (E), 38′ Pajac (E), 70′ Valzania (F)

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré (77′ Acquah), Bennacer, Krunic, Pajac (69′ Pasqual); Farias (87′ Ucan), Caputo. All. Andreazzoli

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano (85′ Dionisi); Paganini, Chibsah (60′ Trotta), Maiello, Cassata (46′ Valzania), Molinaro; Ciano, Ciofani. All: Baroni





