Diretta Empoli Frosinone/ Streaming video DAZN: delicata sfida salvezza (Serie A)

Empoli Frosinone, diretta dall’arbitro Davide Massa oggi, domenica 17 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie A. Scontro salvezza tra due formazioni divise da 5 punti in classifica. L’Empoli ha perso una sfida rocambolesca contro la Roma, ko che è costato però la panchina a Beppe Iachini, con Andreazzoli che è stato richiamato dopo l’esonero. L’uomo della promozione sarà subito chiamato a ricacciare indietro l’assalto del Frosinone che, dopo il ko interno contro il Torino, si gioca di fatto la salvezza con questo scontro diretto e il prossimo in casa contro la Spal. In trasferta i ciociari hanno fatto discretamente, ma in casa non hanno ancora mai vinto in questa Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Frosinone non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Castellani di Empoli. Padroni di casa toscani in campo con: Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco, Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual, Farias e Caputo. Risponderà il Frosinone con: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Pinamonti e Ciano. Gli allenatori dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, e del Frosinone, Marco Baroni, schiereranno le loro squadre tatticamente entrambi con il 3-5-2. Nel match d’andata allo stadio Benito Stirpe il match si è risolto con un rocambolesco pareggio 3-3 con autogol di Silvestre e doppietta di Daniel Ciofani per il Frosinone e con gol di Zajc, Silvestre e Ucan per l’Empoli. Curiosamente, stesso risultato nell’ultimo match in casa dei toscani in 24 novembre 2017, con l’Empoli che rimontò tre gol al Frosinone. Unico precedente in Serie A, l’1-2 con cui i ciociari espugnarono lo stadio Castellani il 13 febbraio 2016.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano l’Empoli favorito per la conquista dei tre punti contro il Frosinone. Vittoria in casa quotata 1.75 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.70 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 4.70 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.53.



