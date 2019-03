Video/ Foggia Cittadella (1-1) highlights e gol della partita (Serie B)

Grazie al video di Foggia Cittadella possiamo raccontare una gara piena di emozioni fino all’ultimo e terminata col risultato di 1-1. Un pari che comunque non ha regalato moltissime emozioni. La partita è stata sbloccata a dieci minuti dall’inizio della ripresa. Su una palla messa tagliente in area di rigore Tonucci salta per provare ad anticipare Schenetti e si mette colpevolmente la palla alle spalle con il suo portiere che non riesce a deviare la sfera fuori dalla porta. A nove dalla fine i diavoletti rossoneri trovano la rete del pareggio con Fabio Mazzeo che è bravo a calciare dal dischetto, trasformando un rigore che regala almeno un punto importante per riuscire a continuare la lotta verso una salvezza che rimane molto complessa.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Foggia Cittadella andiamo a dare un’occhiata le dichiarazioni alla fine del match. Fabio Mazzeo, autore del rigore dell’1-1, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine del match. Ecco le sue parole: “Questo è un punto importante per noi. Rischiavamo di perderla e sarebbe stato un vero peccato. Dobbiamo fare di più per cercare di conquistare delle vittorie. Loro hanno segnato solo su un autogol e poi non ci hanno impensierito molto”.

IL TABELLINO

Prima del video di Foggia Cittadella è diamo un attimo spazio al tabellino della gara.

Marcatori: 55′ aut. Tonucci (C), 81′ Mazzeo rig. (F)

Foggia (3-5-2): Leali, Tonucci, Billong, Ranieri, Zambelli (64′ Cicerelli), Gerbo, Greco, Deli, Kragl, Iemmello, Chiaretti (63′ Mazzeo). All. Grassadonia.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Cancellotti, Drudi (46′ Frare), Adorni, Benedetti, Siega (66′ Settembrini), Iori, Branca, Schenetti (83′ Proia), Moncini, Finotto. All. Venturato.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Ammoniti: 45+2’ Drudi (C) , 71’ Gerbo (F), 71’ Benedetti (C), 72’ Tonucci (F), 84’ Greco (F)

