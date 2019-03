Video/ Lazio Parma (4-1): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Nel video di Lazio Parma analizziamo la vittoria roboante della squadra biancoceleste, che domina i ducali e con un primo tempo perfetto mette il sigillo sulla vittoria nella 28^ giornata di Serie A, scavalcando il Torino ed agganciando l’Atalanta in una classifica nella quale anche la Roma – vista la partita in meno per Simone Inzaghi – è alla portata. La Lazio parte fortissimo e non fa prigionieri: passa in vantaggio al 22’ minuto con Adam Marusic che approfitta del brutto errore di Sepe, raddoppia su rigore 4 minuti più tardi con Luis Alberto che trasforma una massima punizione concessa dall’arbitro per un fallo di mano di Iacoponi. Lo spagnolo si mette in proprio e fa tris al 38’ scambiando con Joaquin Correa, trattenendo a stento la rabbia repressa ed esultando in maniera polemica ad indirizzo dei tifosi; nel finale di frazione c’è tempo anche per il quarto gol di Senad Lulic, che raccoglie un angolo battuto corto e batte Sepe con una grande conclusione. Naturalmente su queste premesse la ripresa è una passerella: entrambi gli allenatori ne approfittano per fare esperimenti inserendo giocatori che hanno visto poco il campo e provando a cambiare moduli e situazioni, nel Parma entra Mattia Sprocati che al 77’ se non altro trova il gol della bandiera sfruttando una leggerezza di Patric, che lascia lì il pallone e gli permette di battere Strakosha con un bel tiro a giro. Il Parma dunque cade in maniera pesante, ma questo è il segno di un campionato che di fatto ha ben poco da dire vista la situazione di classifica; la Lazio invece si rilancia in zona Champions League, sarà interessante vedere se i biancocelesti riusciranno a tornare nelle prime quattro squadre della classifica di Serie A.

VIDEO LAZIO PARMA: IL TABELLINO

LAZIO-PARMA 4-1 (4-0)

Marcatori: 22’ Marusic (L), 26’ rig. Luis Alberto (L), 38’ Luis Alberto (L), 44’ Lulic (L), 77’ Sprocati (P)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva (60’ Cataldi), S. Milinkovic-Savic, Lulic (76’ Durmisi); J. Correa, Caicedo (65’ Luis Neto). Allenatore: Simone Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Biabiany (57’ Gazzola, 71’ Sprocati), L. Rigoni, Kucka; Siligardi, Inglese (64’ Ceravolo), Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Luca Banti

Ammoniti: 52’ Inglese (P), 63’ Bruno Alves (P)





