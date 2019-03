Wanda, “Sicura che l’Inter avrebbe vinto”/ “Icardi? Con Marotta la pace è vicina”

Solo buone notizie per i tifosi dell’Inter dopo la vittoria nel derby contro il Milan, con Wanda Nara che ha lasciato intendere come la soluzione per il futuro di Mauro Icardi sia ormai dietro l’angolo. Ospite fissa di Tiki Taka, la trasmissione di Canale 5 condotta da Pierluigi Pardo, Wanda ha dichiarato:”Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l’Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto”. Dalle sue labbra sono uscite però anche delle parole che lasciano ben sperare rispetto alla soluzione del caso Icardi:”Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco. Mauro sta cercando di recuperare, il problema al ginocchio è reale. Se si è sempre allenato con questo problema, fa capire come abbia sempre messo prima l’Inter”. Wanda ha smentito anche che il rientro in squadra del bomber possa essere complicato da dinamiche interne allo spogliatoio: “Non ci sono problemi con i compagni”.

WANDA, “TRA MAURO E SPALLETTI…”

L’infortunio al ginocchio è reale, i rapporti con lo spogliatoio sono buoni, che il problema sia allora la relazione tra Icardi e Luciano Spalletti? Nel corso della puntata di Tiki Taka, Wanda Nara ha fatto un po’ di chiarezza, senza però dare indicazioni rispetto ad un possibile incontro con la società già venerdì prossimo:”Forse con Mauro. Io non ho saputo nulla. Nessuno mi ha chiamato. Ovviamente lui potrebbe incontrare il mister senza di me. Nessuno sa cosa si sono detti lui e Spalletti”. Wanda ha ribadito:”Il problema di tutti è che confondono Mauro e Wanda: quello che penso io è diverso da quello che pensa lui. Non è un problema di soldi. Si sentono sempre voci che arrivano da dentro, facciamo nomi e cognomi perché altrimenti non ci si capisce. Il problema non sono le mie dichiarazioni”. Insomma, qualcosa si muove: Icardi e l’Inter stanno per riabbracciarsi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA