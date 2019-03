Diretta Alba Blaj Busto Arsizio/ Streaming video DAZN: finale d’andata (Coppa Cev)

Alba Blaj Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Benedikt Geukes (Germania) e Siarhei Vaitsiakhovich (Bielorussia), si gioca alle ore 16.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi pomeriggio, martedì 19 marzo 2019, presso il Transilvania Sporting Center di Sibiu, in Romania, sede della finale d’andata della Coppa Cev 2018-2019 di pallavolo femminile tra le padrone di casa dell’Alba Blaj e la Yamamay e-work Busto Arsizio. Le lombarde dunque hanno un piccolo vantaggio sulla carta: Alba Blaj Busto Arsizio vivrà la sua partita di ritorno in Italia fra una settimana, dunque in caso di necessità il decisivo Golden Set si disputerà al PalaYamamay di Busto Arsizio. L’auspicio comunque è quello di fare bene già questa sera, per mettere la strada in discesa fin da subito e godersi magari una notte indimenticabile davanti al pubblico di casa fra una settimana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ALBA BLAJ BUSTO ARSIZIO

Non ci sarà una vera e propria diretta tv per Alba Blaj Busto Arsizio, tuttavia i tifosi della Yamamay e più in generale gli appassionati di volley avranno a disposizione la diretta streaming video sulla piattaforma a pagamento DAZN, che in questa stagione è diventata la casa della pallavolo internazionale. Per chi non è abbonato, ricordiamo la possibilità di usufruire del primo mese gratuito prima di iniziare a pagare.

RISULTATI E CONTESTO

La Yamamay si avvicina ad Alba Blaj Busto Arsizio a dire il vero non nel migliore dei modi, dal momento che sabato in campionato è arrivata una pesante sconfitta per 3-0 nella comunque difficile trasferta a Novara. Le lombarde di Marco Mencarelli sembrano destinate al quinto posto in classifica nella Serie A1, anche se mancano ancora due giornate al termine e dunque qualche cambiamento è ancora possibile, mettendo magari nel mirino il quarto posto che darebbe il fattore campo nei quarti. Prima Busto Arsizio arrivava due vittorie consecutive, ottenute contro Brescia e Filottrano, ma ancora migliore è stato il cammino in Europa, dove naturalmente le bustocche puntano a concedere il bis della Coppa Cev già vinta in ben due occasioni, prima nel 2010 e poi nel leggendario 2012, l’anno in cui Busto Arsizio conquistò anche lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. In seguito è arrivata un’altra finale in Cev, persa nel 2017, e anche la finale di Champions League nel 2015, a conferma del grande valore di Busto Arsizio, tuttavia dopo sette anni di attesa adesso sarebbe bello tornare a festeggiare una vittoria.



