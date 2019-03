Diretta Busto Arsizio Brescia/ Streaming video e tv: sfida per i play off (Volley)

Busto Arsizio Brescia, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Mauro Goitre, è la partita di volley femminile in programma oggi 2 sabato marzo 2019 al Pala Yamamay: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30 nella 22^ giornata di Campionato. Il nono turno di ritorno della Serie A1 comincia oggi con la diretta tra Busto Arsizio e Brescia, gustoso anticipo che vedrà in campo due formazioni in aperta lotta per ottenere il miglior piazzamento possibile nel prossimo tabellone dei play off scudetto. Di fatto non mancano troppi turni alla chiusura della stagione regolare del primo campionato italiano: i punti messi in palio paiono quindi più pesanti che mai, anche perché in alcune zone delicate della graduatoria i distacchi si mantengono minimi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta tra Busto Arsizio e Brescia anche in diretta tv: l’appuntamento sarà alle ore 20,30 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match di volley femminile garantito tramite il servizio raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA BUSTO ARSIZIO BRESCIA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima sul taraflex del Pala Yamamay saranno in campo questa sera due club in aperta lotta per il miglior piazzamento possibile nella Top eight della classifica: mancano solo pochi turni alla chiusura della stagione regolare del campionato quindi sia le leonesse che le farfalle vorranno trovare la posizione più comoda per affrontare i play off scudetto. Nel confronto certo nutrono maggior ottimismo le ragazze di Marco Mencarelli, benchè arrivino da un brutto KO al tie break conto Scandicci, di solo settimana scorsa. Considerando la classifica infatti Busto Arsizio è già sicura di prendere parte ai play off, ma la sesta posizione sta stretta alle biancorosse che hanno messo nel mirino la parte migliore del tabellone, ancora alla portata di mano. Non così Brescia che al momento vanta solo la nona piazza: per la compagine di Mister Mazzola, che pure arrivano da qualche sconfitta di troppo (come quella rimediata contro Bergamo) il sogno è ben vicino visto che il club ha disputato solo 19 match e pure dista appena tre punti dall’ottavo gradino, l’ultimo disponibile per prendere parte ai play off. Per la leonessa questo poi sarebbe un vero traguardo stagionale, visto che è una delle debuttanti nel Campionato di Serie A1.



