Diretta Trento Galatasaray/ Streaming video DAZN: la finale d’andata (Coppa Cev 2019)

Trento Galatasaray, diretta dagli arbitri Marcin Herbik (Polonia) ed Ehsan Rejaeyan (Francia), si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 19 marzo 2019, presso la BLM Group Arena di Trento come finale d’andata della Coppa Cev 2018-2019 di pallavolo maschile. La Itas Trentino si conferma dunque grande protagonista del volley, sia in Italia sia a livello internazionale: adesso i ragazzi di Angelo Lorenzetti contenderanno la Coppa Cev ai turchi del Galatasaray in questa finale che si disputa con la formula delle partite d’andata e ritorno – che sarà fra una settimana in Turchia. Trento Galatasaray dunque comincia con un piccolo svantaggio per la Itas, perché in caso di necessità il decisivo Golden Set si disputerà in Turchia: questa sera dunque sarà fondamentale mettere la strada in discesa per rendere meno difficile la seconda partita sul campo del Galatasaray.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TRENTO GALATASARAY

Non ci sarà una vera e propria diretta tv per Trento Galatasaray, tuttavia i tifosi della Itas e più in generale gli appassionati di volley avranno a disposizione la diretta streaming video sulla piattaforma a pagamento DAZN, che in questa stagione è diventata la casa della pallavolo internazionale. Per chi non è abbonato, ricordiamo la possibilità di usufruire del primo mese gratuito prima di iniziare a pagare.

RISULTATI E CONTESTO

L’Itas si avvicina a Trento Galatasaray nel migliore dei modi. Appena due giorni fa infatti gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno ottenuto una prestigiosa e meritatissima vittoria per 0-3 sul campo di Modena al termine di un match letteralmente dominato da Trento, come dimostrano i parziali di 19-25, 17-25 e 22-25 al PalaPanini. Di conseguenza l’Itas è sempre seconda in classifica con un punto di vantaggio su Civitanova e sarebbe importante difendere questo piazzamento per conservare il vantaggio del fattore campo nella semifinale presumibilmente proprio contro i marchigiani. Adesso però è la Coppa Cev ad avere la priorità, anche perché questa competizione manca ancora nella bacheca della società trentina, che a livello internazionale vanta tre Champions League e addirittura cinque Mondiali per Club, ma in Coppa Cev è arrivata due volte in finale uscendone tuttavia sempre sconfitta. Un piccolo tabù da sfatare, sperando che il terzo tentativo vada meglio dei precedenti.



