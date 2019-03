Diretta Palermo Lecce/ Streaming video DAZN: un incrocio per i primi posti (Serie B)

Palermo Lecce sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano, è in programma sabato 2 marzo alle ore 18.00 e sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Big match di questa giornata, con i rosanero reduci dalla pesante sconfitta per 0-3 a Crotone dopo il pari nello scontro diretto col Brescia del 15 febbraio. Un risultato pesante quello in Calabria, che è costato ai siciliani il secondo posto ora in mano al Benevento. I guai societari stanno pesando sul Palermo che ora dovrà frenare la voglia d’ascesa di un Lecce che, in attesa di recuperare la partita di Ascoli, resta in piena lotta per la promozione diretta. I salentini martedì hanno riscattato il pesante scivolone in casa del Cittadella battendo 2-1 in casa il Verona grazie alle reti messe a segno da La Mantia e Lucioni, e ritrovando il loro abituale passo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Lecce non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un’esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO LECCE

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Barbera di Palermo. I padroni di casa rosanero schiereranno Pomini in porta e una difesa a tre composta da Bellusci, il serbo Rajkovic e il polacco Szyminski. A centrocampo i centrali saranno il bosniaco Jajalo e lo svizzero Haas, con Rispoli sulla fascia destra e il norvegese Aleesami esterno laterale mancino. In attacco l’uruguaiano Falletti sarà il trequartista alle spalle di Moreo e del macedone Nestorovski. Risponderà il Lecce con Vigorito in porta alle spalle di una difesa a quattro con Venuti laterale di destra, Calderoni laterale di sinistra e Meccariello e Lucioni centrali di difesa. A centrocampo il greco Tachtsidis sarà affiancato dallo sloveno Majer e da Petriccione, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno Falco, La Mantia e Mancosu.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si affronteranno il 3-5-2 utilizzato dal tecnico del Palermo, Stellone, ed il 4-3-1-2 del mister del Lecce, Liverani. All’andata Palermo vincente a Lecce 1-2, con gol di Nestorovski e Puscas e momentaneo pari salentino di Tabanelli. Rosanero vincenti anche nell’ultima sfida casalinga contro i salentini risalente ai tempi della Serie A, 2-0 il 27 ottobre 2011 con reti di Pinilla ed Abel Hernandez.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, Palermo favorito per la conquista dei tre punti in casa contro il Lecce. Vittoria interna quotata 2.20 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.10 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 3.50 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.67 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA