Diretta Piacenza Juventus U23/ Streaming video tv: lupi per il primo posto (Serie C)

Piacenza Juventus U23, partita diretta dal signor Fabio Natilla, è in programma sabato 2 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide nel calendario nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone A. Emiliani chiamati a reagire dopo aver perso probabilmente la grande chance della loro stagione, il match contro l’Entella capolista che si è imposta con un rotondo 3-1. Piacenza ora lontano 6 punti dai liguri primi in classifica, soprattutto avendo finora disputato ben tre partite in più. Più che alla promozione diretta, c’è da pensare alla griglia dei play off ai quali può ancora aspirare la Juventus U23, a -4 dal decimo posto e reduce da una vittoria interna contro la Lucchese che ha confermato il periodo di crescita dei giovani bianconeri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Piacenza Juventus U23 non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa schiereranno Fumagalli in porta e una difesa a tre formata da Pergreffi, Bertoncini e Silva. A centrocampo mancherà lo squalificato Della Latta, espulso nell’ultima trasferta di Chiavari. Al suo posto in campo Troiani affiancato da Porcari e Marotta, mentre la fascia destra sarà affidata a Corsinelli e la fascia sinistra a Barlocco. In attacco, Terrani farà coppia con Ferrari. Risponderà la Juventus U23 con Nocchi tra i pali, Di Pardo schierato in posizione di terzino destro e Masciangelo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Alcibiade e Del Prete saranno i centrali di difesa. A centrocampo assieme al tedesco Touré giocheranno il cipriota Kastanos e Muratore, mentre il tridente offensivo sarà guidato dal belga Mokulu, affiancato da Zanimacchia e dall’inglese Mavdidi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Piacenza allenat0 da Arnaldo Franzini giocherà col 3-5-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister della Juventus U23, Mauro Zironelli, sarà il 4-3-3. Unico precedente tra i due club, la sfida d’andata con il Piacenza vincente 0-2 ad Alessandria contro la Juventus U23, reti messe a segno da Di Molfetta e Sestu. Negli scontri del passato contro la prima squadra juventina in Serie A e in Serie B, il Piacenza non è mai uscito vincitore contro i bianconeri. Ultimo risultato utile, il pari 1-1 allo stadio Garilli in Serie A il 14 dicembre 1997.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Piacenza per la conquista dei tre punti in casa contro la Juventus U23. Vittoria interna quotata 1.75 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.25 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 4.65 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.20 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.60 da Bet365.



