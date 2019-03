Diretta Pisa Entella/ Streaming video e tv: sfida d’alta quota (Serie C)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Pisa Entella sarà diretta dal signor Alberto Santoro, si gioca sabato 2 marzo alle ore 20.30 e sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Sapore di big match con i toscani lanciatissimi, reduci dalla loro quarta vittoria consecutiva in campionato sul campo della Pro Vercelli. Il terzo posto per i nerazzurri è lontano al momento solo quattro lunghezze, ed i liguri ringraziano perché battendo il Piacenza e vedendo fermarsi i vercellesi, sono passati in testa con tre punti di vantaggio sull’Arezzo secondo, rispetto al quale però hanno disputato finora ben quattro partite in meno. Per l’Entella dopo un’estate travagliatissima segnata dal ripescaggio sfumato, l’obiettivo della Serie B sembra ora davvero stagliarsi concreto all’orizzonte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pisa Entella non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ENTELLA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa schiereranno Gori in porta, Birindelli e Lisi come esterni di difesa a destra e a sinistra, mentre De Vitis e Benedetti saranno i centrali della linea a quattro. L’austriaco Gucher sarà affiancato nel terzetto di centrocampo da Verna e Di Quinzio, mentre Minesso avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo nerazzurro formato da Masucci e Pesenti. Risponderà l’Entella con Paroni tra i pali e una difesa a quattro schierata dall’out di sinistra all’out di destra con Crialese, Chiosa, Pellizzer e Belli. Paolucci e Eramo a centrocampo giocheranno alle spalle di Iocolano, Caturano e Nizzetto, di supporto al portoghese Dany Mota che sarà l’unica punta di ruolo dei liguri.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Pisa allenato da Luca D’Angelo giocherà col 4-3-1-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister dell’Entella, Roberto Boscaglia, sarà il 4-2-3-1. Nel match d’andata i liguri si sono imposti sui toscani con un secco 2-0, firmato dalle reti di Dany Mota e Diaw. Ultimo precedente a Pisa, nel campionato di Serie B, il 4 febbraio 2017, 1-1 con i nerazzurri che risposero con Cani al vantaggio siglato da Ciccio Caputo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono in maniera molto lieve sul Pisa per la conquista dei tre punti in casa contro l’Entella. Vittoria interna quotata 2.45 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.10 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.75 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.65 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA