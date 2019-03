Diretta Real Madrid Barcellona/ Streaming video DAZN: Solari per il riscatto (Liga)

Real Madrid Barcellona, in diretta dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 2 marzo 2019, per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola 2018-2019. Naturalmente il Clasico è l’appuntamento più atteso, a maggior ragione perché questa volta – scherzi del calendario – Real Madrid Barcellona arriva ad appena tre giorni dalla partita giocata in Coppa del Re mercoledì sera, sempre al Bernabeu, e vinta dal Barcellona con un secco 0-3 che in casa della grande rivale fa sempre molto rumore, in una stagione che ha già visto il Barcellona vincere 5-1 nell’andata in Liga. Adesso per Santiago Solari c’è l’occasione del riscatto immediato, ma anche un rischio, perché invece perdere due volte il Clasico nel giro di tre giorni sarebbe un duro colpo per il Real Madrid. Il Barcellona invece, dopo avere conquistato la finale della Coppa del Re, ha la grande occasione di eliminare di fatto il Real dalla corsa al titolo spagnolo: i blaugrana di Ernesto Valverde hanno nove punti di vantaggio, se il Madrid non accorcia le distanze oggi diventerà difficile ipotizzare una rimonta successiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Barcellona non è disponibile: per assistere a questa partita dovrete avere a disposizione un abbonamento alla nuova piattaforma DAZN, che fornisce le immagini in esclusiva della Liga spagnola in diretta streaming video. Potrete eventualmente collegare PC, tablet o smartphone ad un televisore tramite Chromecast, o sfruttare una smart tv con connessione a internet per installare direttamente l’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA

Le probabili formazioni di Real Madrid Barcellona non dovrebbero portare molte sorprese. Santiago Solari si affiderà al 4-3-3 con Courtois in porta, davanti a lui i centrali Varane e Sergio Ramos, poi Carvajal a destra e Marcelo a sinistra. A centrocampo il consueto terzetto formato da Kroos, Casemiro e Modric, in attacco invece il tridente potrebbe essere formato da Bale a destra e Vinicius a sinistra in appoggio alla prima punta Benzema. Modulo 4-3-3 anche per il Barcellona di Ernesto Valverde: Ter Steven in porta, davanti a lui Semedo a destro, la coppia centrale formata da Piqué e Umtiti e Jordi Alba come terzino sinistro. In mediana Busquets, Rakitic e uno tra Sergi Roberto e Vidal, in attacco invece il ballottaggio potrebbe essere tra Coutinho e Dembelé, fermi restando Messi e Suarez, eroe in Coppa del Re.

PRONOSTICO E QUOTE

Anche grazie al fresco successo in Coppa del Re, ecco che il pronostico di Real Madrid Barcellona sorride agli ospiti catalani pur giocando al Bernabeu. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai ci parlano del segno 2 quotato a 2,40 e dunque leggermente più probabile del segno 1, quotato invece a 2,70. L’ipotesi più remunerativa sarebbe però un pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,80 volte la posta in palio.



