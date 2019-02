Diretta Real Madrid Barcellona/ Streaming video DAZN: blancos favoriti (Coppa del Re)

Real Madrid Barcellona, in programma mercoledì 27 gennaio alle ore 21:00, è la semifinale di ritorno della Coppa del Re 2018-2019: in palio un posto nella partita per il titolo, si torna in campo a tre settimane di distanza per riprendere il discorso dopo che la gara di andata è terminata per 1-1. Un risultato che naturalmente favorisce i blancos: il Real Madrid, reduce dalla vittoria esterna sul Levante, ha vinto cinque delle ultime sei partite nella Liga (perdendo clamorosamente in casa contro il Girona) e può anche permettersi lo 0-0 per arrivare in finale, facendo valere la regola dei gol segnati in trasferta. Il Barcellona, che nel fine settimana ha vinto a Siviglia confermando il +7 sull’Atletico e il +9 sullo stesso Real Madrid, deve segnare e vincere; la rimonta l’aveva già completata nel turno precedente contro gli andalusi, ma allora aveva potuto giocare il ritorno al Camp Nou. Va detto che entrambe torneranno in campo a breve per andare a caccia dei quarti di Champions League, obiettivo quasi archiviato per le merengues che hanno vinto 2-1 ad Amsterdam; il Barcellona ha la possibilità di mettere in bacheca la quinta Coppa del Re consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno (Real e Athletic Bilbao si sono fermate a quattro). Adesso comunque andiamo a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Santiago Bernabeu, perchè tra poche ore prenderà il via la diretta di Real Madrid Barcellona e non vediamo l’ora di assistere a questa grande sfida.

Per la diretta di Real Madrid Barcellona, Santiago Solari dovrebbe dare spazio ai soliti noti: torna Sergio Ramos a fare coppia con Nacho (squalificato per la prossima di campionato) o Varane, Carvajal gioca a destra mentre a sinistra ormai Reguilon ha soffiato la maglia da titolare a Marcelo, sempre più fuori dal progetto al pari di Isco. A centrocampo la versione dovrebbe essere quella con Casemiro da perno centrale supportato dalla grande qualità di Modric e dalla versatilità di Kroos, meno possibilità per Dani Ceballos che potrebbe avere spazio a partita in corso. Nel tridente offensivo il dubbio è tra Asensio e Bale, ma attenzione perchè potrebbe anche giocare Vinicius Jr. che ultimamente sta avendo conferme; a destra ci sarà Lucas Vazquez, in mezzo naturalmente Benzema e in porta dovrebbe andare Keylor Navas. Modulo 4-3-3 anche per il Barcellona: ter Stegen tra i pali, Nélson Semedo e Jordi Alba i terzini con Piqué leader del reparto, al suo fianco uno tra il rientrante Umtiti e Lenglet completerà questa linea. In mezzo potrebbe agire Sergi Roberto, che si gioca una maglia da mezzala sul centrosinistra con Rakitic; spazio poi a Sergio Busquets come perno davanti alla difesa, nel tridente offensivo conferma per Leo Messi (reduce dalla tripletta del Sanchez Pizjuan) e Luis Suarez con un testa a testa per la corsia sinistra che coinvolge Ousmane Dembélé (sulla carta favorito) e Coutinho.

