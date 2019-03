Il gesto della maglia rubata al bambino-tifoso in Brasile ha scatenato una vera e propria bufera. Dopo la doppietta nel derby tra Atletico Mineiro e America-MG il centravanti Alerrando ha deciso di togliersi la maglietta per lanciarla a un piccolo tifoso prima di entrare nel tunnel che conduce allo spogliatoio. Di certo non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto poco dopo, perché il lancio ha scatenato un putiferio con un adulto che non si è interessato al fatto e ha tolto la maglia al bimbo. Quest’ultimo è scoppiato a piangere, con una vera e propria rissa scoppiata da parte di chi era lì vicino e voleva togliere la maglia all’uomo per ridarla al bambino. Globo Esporte è riuscito a riprendere le immagini della scena che hanno fatto il giro del mondo provocando grande malumore e scatenando i commenti. Al momento però non sono arrivate le parole dello stesso Alerrando che involontariamente è diventato protagonista.

Brasile, maglia rubata al bambino-tifoso: Video, Bufera al lancio della maglia

Il video della maglia rubata al bambino-tifoso in Brasile è diventato virale in poco tempo, basti pensare che su Twitter le visualizzazioni sono oltre il milione e mezzo senza contare gli innumerevoli retweet. Sono tantissimi i commenti e tutti sembrano essere concordi nel prendersela con il “ladro di maglietta”, che ora potrebbe sicuramente passare dei guai. Il volto sprezzante dell’adulto che toglie dalle mani del bimbo la maglia, facendolo piangere, è l’emblema di un calcio che sta diventando fin troppo malato. Per fortuna non tutti sono così, ma di certo vedere una cosa del genere è uno spot assolutamente deprecabile e che non dovrebbe nemmeno essere concepibile. Chissà che questo non possa aprire la strada a una nuova sensibilizzazione in vista del futuro.

