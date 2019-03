Diretta Italia Turchia U17/ Streaming video e tv: via alla Fase Elite Europei

Italia Turchia U17, diretta dall’arbitro portoghese Antonio Emanuel Carvalho Nobre, si gioca alle ore 13.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, mercoledì 20 marzo 2019, presso lo stadio Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi di Manavgat, in Turchia, che ospita il girone 1 della Fase Elite delle qualificazioni agli Europei Under 17 di quest’anno, dopo il secondo posto della scorsa edizione. La formula è quella in voga per i vari Campionati Europei giovanili: le squadre che hanno superato la prima fase a gironi sono state suddivise in otto nuovi quadrangolari che promuoveranno le prime classificate e pure le sette migliori seconde alla fase finale che avrà luogo stavolta in Irlanda, già qualificata d’ufficio a danno della peggiore seconda. Ogni girone di questa Fase Elite è ospitata in una sola nazione: nel nostro caso si tratta della Turchia, che ospita l’Italia e pure Romania e Austria, che saranno le nostre avversarie nelle due giornate successive a questo Italia Turchia U17 che apre il gruppo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Turchia U17, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita delle qualificazioni agli Europei di categoria, ma potrete comunque avere accesso alle informazioni utili tramite i profili ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network. Consigliamo in particolare l’account Twitter, che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA U17

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Turchia U17, vediamo quali sono i giocatori convocati dal commissario tecnico Carmine Nunziata per questa Fase Elite delle qualificazioni agli Europei di categoria. I portieri sono Manuel Gasparini (Udinese) e Marco Molla (Bologna); come difensori sono a disposizione Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Moretti (Inter), Lorenzo Pirola (Inter), Matteo Ruggeri (Atalanta), Alessandro Riccio (Juventus) e Iyenoma Destiny Udogie (Hellas Verona); a centrocampo invece l’Italia Under 17 potrà contare su Alessandro Arlotti (Monaco), Michael Brentan (Juventus), Simone Trimboli (Sampdoria), Samuel Giovane (Atalanta), Simone Panada (Atalanta), Niccolò Squizzato (Inter) e Franco Tongya Heubang (Juventus); infine ecco gli attaccanti Nicholas Bonfanti (Inter), Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Brugge KSV) e Sebastiano Esposito (Inter), quest’ultimo finito sulla ribalta giovedì scorso, quando ha debuttato in prima squadra contro l’Eintracht in Europa League.



