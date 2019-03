Diretta Italia Repubblica Ceca U20/ Streaming video e tv, orario (Elite League)

Italia Repubblica Ceca U20 si gioca alle ore 18:00 di giovedì 21 marzo, presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio: si tratta della partita valida per la sesta giornata della Under 20 Elite League, conosciuta anche come Torneo 8 Nazioni. Una manifestazione che mette a confronto otto nazionali di questa categoria Under 20, che sono sempre le stesse; iniziato lo scorso settembre, si concluderà con questi due appuntamenti del mese di marzo. Dopo la sfida odierna, gli azzurrini di Paolo Nicolato faranno visita alla Svizzera; la situazione non è affatto rosea perché dopo cinque partite la nostra nazionale ha ottenuto appena 4 punti, e occupa la quinta posizione insieme agli avversari del giorno e i prossimi. Nella migliore delle ipotesi l’Italia U20 chiuderà al terzo posto affiancando l’Inghilterra, nella peggiore potrebbe anche trovarsi fanalino di coda; non è stato dunque un buon cammino per il gruppo ma, al netto della classifica, queste partite sono importanti per l’esperienza che i calciatori possono maturare. Dunque, aspettando la diretta di Italia Repubblica Ceca U20, andiamo a vedere in che modo la nostra nazionale potrebbe disporsi sul terreno di gioco dello Speroni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Repubblica Ceca U20, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; per questo motivo non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare gli account ufficiali che la nostra federazione mette a diposizione sui social network. In particolare consigliamo di visitare il profilo Twitter, che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U20

I convocati di Paolo Nicolato per Italia Repubblica Ceca U20 sono diverse rispetto agli ultimi impegni, perché alcuni elementi sono impegnati con l’Under 19: dunque davanti a Cerofolini dovremmo avere una linea con Zappa e Ranieri sugli esterni, mentre in mezzo potrebbero agire Ercolani e Del Prato. A centrocampo ci sarà Gabbia schierato davanti alla difesa, con Frattesi e Colpani a fungere da mezzali; a supporto dei due attaccanti dovrebbe arrivare la conferma per Melegoni, Scamacca (doppietta contro l’Olanda nell’ultima partita del torneo) sarà quasi certamente titolare e al suo fianco si apre un ballottaggio che potrebbe coinvolgere Capone e Olivieri, con il primo che, già protagonista dell’Europeo Under 19 della scorsa estate, potrebbe avere la meglio. Tra qui e la Svizzera comunque la formazione potrebbe venire modificata, dunque vedremo se Nicolato opererà turnover già Busto Arsizio o lo riserverà per la prossima partita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA