Diretta Miami Open 2019/ Querrey Ferrer streaming video e tv, orario (tennis)

Seconda giornata dedicata al Miami Open 2019: le sfide cui assisteremo giovedì 21 marzo, che iniziano alle ore 16:00 italiane, sono quelle che riguardano le due parti basse dei rispettivi tabelloni. Qui avremmo dovuto vedere Rafa Nadal, ma lo spagnolo ha dato forfait dopo aver rinunciato alla semifinale di Indian Wells: dunque un altro Master 1000 di tennis si giocherà senza la testa di serie numero 2, il che fa sì che ancora una volta Roger Federer sia favorito per arrivare in finale dovendosela eventualmente vedere con Alexander Zverev, che però è reduce dal flop nel torneo precedente. Ad ogni modo i big saranno impegnati dal secondo turno, godendo del bye; sarà così anche per Camila Giorgi, che affronta il tabellone principale partendo dal numero 29 del seeding e di conseguenza giocherà soltanto sabato, contro una tra Tatjana Maria e Anna Schmiedlova. Nella diretta del Miami Open 2019 prevista per oggi però non sono pochi i nomi dei giocatori da seguire; andiamo dunque a scoprire quali sono i match sui quali dovremmo innanzitutto puntare la nostra attenzione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sky Sport Arena (canale 204) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: LE SFIDE DEL GIORNO

Al Miami Open 2019 potremmo assistere all’ultima partita di David Ferrer: lo spagnolo sta affrontando il suo ultimo anno nel mondo del tennis giocato ed è stato sorteggiato contro Sam Querrey. Match sicuramente impegnativo per il veterano, che proverà a fare strada ed eventualmente al secondo turno potrebbe incrociare Alex Zverev. Torna a giocare anche Hyeon Chung, che aveva sorpreso a cavallo di 2017 e 2018 – vincendo le Atp NextGen e raggiungendo la semifinale degli Australian Open – ma poi si è perso per strada anche a causa degli infortuni: il sudcoreano giocherà una sorta di derby dell’estremo Oriente contro il giapponese Taro Daniel. Promette scintille la partita tra Feliciano Lopez, un veterano mancino che dà sempre molto fastidio, e il francese Benoit Paire; nel tabellone femminile invece ci sono alcune giovani che meritano attenzione, in particolar modo Marketa Vondrousova che ha giocato i quarti di Indian Wells eliminando in fila Kasatkina, Ostapenko e Halep e costringendo Elina Svitolina alla rimonta. La ceca giocherà contro la connazionale Barbora Strycova, mentre l’altra giovane della Repubblica Ceca, quella Katerina Siniakova già numero 1 nel ranking del doppio, affronterà Saisai Zheng che fa parte della truppa cinese oggi rappresentata soprattutto da Yafan Wang (vincitrice a inizio marzo del torneo di Acapulco, primo titolo Wta in carriera) e Qian Wang.



