Diretta Juventus Fiorentina donne/ Streaming video tv: scontro scudetto! (Serie A)

Juventus Fiorentina donne, diretta dall’arbitro Davide Di Marco, è la partita in programma oggi domenica 24 marzo 2019: fischio d’inizio atteso per le ore 15,00 nella 19^ giornata del primo campionato di calcio femminile. La serie A torna quindi in campo e ci offre con la diretta tra Juventus e Fiorentina donne un incontro di primo livello, dove in palio vi è già lo scudetto della stagione 2018-2019. La classifica in questo senso parla chiaro e con solo altre tre giornate ancora da vivere, il margine di errore è davvero minimo. Le ragazze di Guarino e Cincotta sono quindi pronte a giocarsi il titolo italiano nella bellissima cornice dell’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match di calcio femminile. Entrambe le formazioni poi approdano al turno in grande stato di forma, con le viola di ritorno dal pareggio nella semifinale di Coppa italia contro la Roma , e le bianconere che nel medesimo appuntamento hanno battuto con il risultato di 2-1 il Milan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire il match Juventus Fiorentina donne in diretta: la diretta tv della partita avrà inizio quindi alle ore 15,00 in concomitanza con il fischio d’inizio e sarà offerta dalla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). Sarà quindi garantita, a tutti gli abbonati al servizio, anche la diretta streaming video dell’incontro, tramite la ben nota app Sky Go.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA DONNE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la 19^ giornata della Serie A quindi la diretta tra Juventus e Fiorentina donne di questo pomeriggio, entrambi i tecnici dovrebbero oggi affidarsi a moduli consolidati e giocatrici in ottimo stato di forma: non ci attendiamo quindi sorprese nelle probabili formazioni. Ecco quindi che la Vecchia Signora sarà oggi in campo seguendo il classico 3-4-3 dove sarà Bacic ad agire tra i pali, con di fronte a sè un reparto difensivo composto da Aluko, Cernoia e il capitano bianconero Gama. Per la mediana spazio dal primo minuto al centro per Pedersen e Panzeri, con Bonansea e Ekroth ai lati. In attacco maglie confermate con Caruso, Salvai e Sikora. Pochi i dubbi anche di Cincotta per le probabili formazioni della Viola che pure dovrebbe optare per il 3-4-3 come modulo di partenza. Vedremo quindi Forcinella tra i pali, con di fronte un reparto difensivo a tre con Molin e Bardin e Perin al centro. Per la mediana a 4 al centro troveranno spazio con le maglie da titolari Dupuy e Rus, con anche il duo Wagner-Baldi adibito sulle fasce esterne. Per l’attacco delle gigliate saranno poi in campo dal primo minuto Pasini, Nichele e Ambrosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA