Diretta Milano Perugia/ Streaming video e tv: Revivre per il 4^ posto (Volley)

Milano Perugia, diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Alessandro Tanasi, è la partita di volley maschile, prevista oggi domenica 24 marzo 2019 al Pala Yamamay di Busto Arsizio: fischio d’inizio previsto alle ore 18,00 nella 26^ giornata del Campionato di Serie A1. La 13^ giornata di ritorno e ultima della stagione regolare della Superlega ci offre una grande diretta, ovvero Milano-Perugia, match più che prestigioso e che vede in campo due delle squadre più in forma della stagione, pronte a giocarsi il tutto per tutto nei prossimi play off scudetto. Proprio oggi infatti si chiuderà la stagione regolare e già il prossimo 31 marzo avrà inizio la fase finale del campionato che mette in palio il titolo italiano e qui sia umbri che lombardi sono sicuri della propria presenza. Rimane però da vedere con che titolo: se infatti la Sir si è assicurata già nel precedente turno il primo posto matematico in classifica (e quindi il vantaggio del fattore campo), la squadra di Giani deve ancora scoprire il suo posto nel prossimo tabellone dei play off.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta tra Milano e Perugia sul digitale terrestre: la diretta tv è stata infatti stata assicurata dalle ore 18,00 sul canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Diretta streaming video assicurata tramite il portale raiplay.it anche in questa ultima giornata di Superlega. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Come detto prima, nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 di volley maschile, i tre punti messi in palio pesano soprattutto per i lombardi. La Sir approda al banco di prova forte della prima posizione matematica nella classifica: che oggi Bernardi vinca o perda cambia ben poco e ci attendiamo qualche svista di troppo dalla Sir, impegnata poi anche in Champions league in questi giorni. Dopo tutto per gli umbri la posta in palio ora è poca cosa: dopo la Coppa Italia, l’obiettivo è lo scudetto, ma ci sarà tempo per pensarci da settimana prossima. Non saranno concessi errori invece a Milano: Giani e i suoi approdano alla partita di casa con la quinta posizione nella classifica della Serie A1 con 47 punti, gli stessi però di Modena, che sopravanza. Per approdare quindi nella prima parte del tabellone dei prossimi play off scudetto quindi la Revivre dovrebbe come minimo vincere oggi in maniera netta e sperare che i gialloblu cadano contro Verona. Oltre ai calcoli però di certo la partita che ci si prospetta questa sera sarà di primo livello: lo spettacolo di certo non mancherà.



