Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video Rai: Sir Safety e Lube per il titolo (finale Coppa Italia volley)

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Daniele Rapisarda e Andrea Puecher, è la finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) che sta ospitando in questi giorni la Final Four, appuntamento di lusso nella stagione della pallavolo italiana. Ieri le semifinali non hanno tradito le attese e oggi ecco la finale forse più attesa di tutte, Perugia Civitanova, che ci attende alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 febbraio 2019, quando la sfida tra Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova assegnerà il primo titolo di spicco della stagione della pallavolo maschile. Per capire il livello della sfida, basterebbe dire che Perugia e Civitanova sono al comando dei rispettivi gironi di Champions League (dove finora hanno sempre vinto) e vantano anche lo stesso numero di successi in campionato, anche se la Sir Safety ha qualche punto in più. Differenze comunque minime e che non incideranno in una sfida incertissima, che promette di regalarci grandi emozioni e magari un esito deciso da pochi dettagli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Perugia Civitanova in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana e naturalmente ci farà vivere anche tutte le emozioni della Final Four di Coppa Italia. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questo pomeriggio non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Perugia Civitanova. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Perugia Civitanova sarà dunque una sfida apertissima come finale di Coppa Italia di volley, anche se forse gli umbri potrebbero avere un piccolo vantaggio, sia fisico sia psicologico. Il vantaggio fisico è facile da capire: Perugia ha giocato e vinto con un netto 3-0 la prima semifinale contro Modena, dunque ha avuto più tempo per ricaricare le pile rispetto a Civitanova, che è invece reduce da una dura battaglia nella seconda semifinale contro Trento, vinta dai marchigiani solamente al tie-break. C’è poi l’aspetto psicologico che potrebbe dare anch’esso qualcosa in più agli uomini di Lorenzo Bernardi, perché Perugia negli ultimi due anni non fallisce le finali, mentre la Lube arriva sempre all’ultimo atto ma poi puntualmente ne esce sconfitta. Anche per questo motivo, dopo la finale persa nel Mondiale per Club, Civitanova si è affidata a un vincente come Fefè De Giorgi in panchina: nella scorsa stagione Perugia e Civitanova si sono giocate in finale sia la Coppa Italia sia lo scudetto e sono sempre stati gli umbri a festeggiare, stavolta cambierà qualcosa? La Sir Safety naturalmente si augura di no, perché vuole continuare a dominare in Italia (salvo la piccola parentesi della Supercoppa), per la Lube invece è arrivato il momento di sfatare il tabù delle finali.



