Diretta Francia Islanda/ Streaming video e tv: sfida già importante a Saint Denis

Francia Islanda, diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 25 marzo presso lo Stade de France: a Saint Denis va già in scena una sfida diretta per le qualificazioni agli Europei 2020, siamo nel gruppo H ed entrambe le nazionali hanno vinto la loro prima partita. Per i Bleus tutto semplice, come da copione, sul campo della Moldavia con la dimostrazione che questo girone dovrebbe essere terra di conquista dei campioni del mondo in carica; come avevamo già detto nei giorni scorsi appare complicato pensare che la Francia possa fallire la qualificazione alla fase finale degli Europei, ma comunque le gare sono tutte da giocare e non fa eccezione quella di stasera. L’Islanda era chiamata al riscatto e alla dimostrazione di potersi rialzare: gli scandinavi venivano dalla pessima Nations League chiusa in ultima posizione senza nemmeno un punto all’attivo, e dunque anche l’esordio nelle qualificazioni poteva non essere scontato. E’ arrivato un successo contro Andorra: non larghissimo a dire il vero, ma quello che era importante era prendersi i tre punti e iniziare nel migliore dei modi, evitando che la Turchia (che sarà l’avversaria diretta per il secondo posto nel girone) prendesse subito il largo. Ora, senza indugiare oltre, mettiamoci in attesa della diretta di Francia Islanda valutando insieme quelle che potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici a poche ore dalla sfida, leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Islanda sarà disponibile in chiaro per tutti: la partita sarà infatti trasmessa su Italia Uno e dunque ci sarà la possibilità di seguirla anche in alta definizione, rivolgendosi al canale 506 del vostro televisore. In assenza del quale potrete invece avvalervi del servizio di diretta streaming video, sfruttando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.mediasetplay.mediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISLANDA

In Francia Islanda Didier Deschamps non dovrebbe cambiare, o comunque farlo poco: in difesa vedremo ancora Varane e Umtiti a protezione del portiere e capitano Lloris, con Pavard a destra e Digne che potrebbe agire da terzino sinistro al posto di Layvin Kurzawa. Pogba e Kanté formeranno la cerniera mediana ed entrambi sono in vantaggio su Moussa Sissoko e Ndombélé, poi Mbappé si posiziona nuovamente come esterno destro con Lemar che insidia la maglia di Matuidi dall’altra parte del campo, Griezmann dovrebbe essere il trequartista e battitore libero alle spalle della prima punta Giroud. Conferme anche per l’Islanda di Erik Hamren: Halldorsson tra i pali, Saevarsson e Skulason come terzini con Ragnar Sigurdsson e Arnason a comandare la linea difensiva. In mezzo al campo la regia sarà garantita dal capitano Gunnarsson, che avrà al suo fianco l’ex Pescara e Sampdoria Birkir Bjarnason; i due laterali invece saranno Gudmundsson – a destra – e Arnor Sigurdsson. Ci sarà un trequartista, naturalmente Gylfi Sigurdsson, che dovrà dare supporto al centravanti che, è praticamente certo, sarà Finnbogason.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Francia Islanda le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito danno ampiamente ragione ai Bleus: il segno 1 che identifica la loro vittoria vale infatti 1,17 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) siamo già ad una quota di 6,75 volte la somma puntata mentre l’ipotesi della vittoria esterna dell’Islanda, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a ben 16,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



