Telecronista Vs arbitro donna/ Video: “E’ uno schifo, una cosa inguardabile…”

Giornata del calcio in rosa? Donne pronte ad occupare spazi e momenti prettamente maschili? Forse, almeno sulla carta ma mentre i progetti vanno avanti nell’era del MeToo e le possibilità si moltiplicano, sembra proprio che ci siano alcune mentalità difficili da estirpare. Ancora una volta la delusione arriva dal mondo maschile quasi incapace di accettare i tempi moderni e il cambiamento di posizioni ed ere storiche, e arriva proprio da un campo di calcio che mai ha fatto da sfondo a quello che lo sport dovrebbe essere ovvero momento di aggregazione e di rispetto. Proprio nel weekend che si è appena concluso, quello in cui si sarebbe dovuto celebrare il calcio femminile con oltre 40mila persone allo Juventus Stadium per una partita in rosa, sembra proprio che qualche chilometro più a Sud il telecronista Sergio Vessicchio di CanaleCinqueTv non sia riuscito a trattenersi.

GLI INSULTI SESSISTI ALLA DONNA ARBITRO

In particolare, proprio durante la gara tra Agropoli e Sant’Agnello del campionato di Eccellenza in Campania, il telecronista si è lasciato andare ad un insulto ai danni dell’assistente donna. Qualcuno potrebbe avanzare l’ipotesi e nascondersi dietro al dito di “può succedere durante una partita, è la stessa cosa per gli uomini” ma questo non basta visto che il signor Vessicchio si è lasciato andare ancora prima che le squadre fossero in campo a giocare e, in particolare, ha dichiarato: “Pregherei la regia di inquadrare l’assistente donna che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove delle società spendono centinaia di migliaia di euro. Ed è una barzelletta della federazione una cosa del genere […] una cosa impresentabile per un campo di calcio“. Il giornalista è stato sospeso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Ecco il video del momento:





