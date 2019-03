Video/ Monopoli Virtus Francavilla (1-1): highlights e gol della partita (Serie C)

Il derby pugliese tra Monopoli e Virtus Francavilla si è concluso in parità, un 1 a 1 deciso dalle reti nel finale messe a segno prima da Mangni che aveva illuso i padroni di casa, raggiunti poi nei minuti di recupero dalla rete di Folorunsho che ha così regalato un prezioso punto agli ospiti. Coem si vede nel video di Monopoli Virtus Francavilla, prima emozione arriva al 19’ quando Fabris ha crossato dalla destra pescando Gerardi che, dopo aver controllato, ha tentato un tiro al volo che è uscito di poco fuori dallo specchio. Non passa nemmeno un minuto e al 20’ è ancora a Gerardi a provarci quando, servito da Paolucci, ha calciato con potenza dal limite dell’area, ha sfiorato il palo alla destra di Nordi. Al 38’ però il match vive un momento chiave quando Zampa commette un brutto fallo a gamba alta sul fianco di Folorunsho che costringe il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso lasciando così i padroni di casa in inferiorità numerica.

LA RIPRESA

La ripresa si apre senza grosse sorprese e al 58’ mister Scienza decide di stravolgere il proprio assetto effettuando tre sostituzioni con le quali ha mandato in campo Rosta, Salvemini e Donnarumma che hanno rilevato Mercadante, Gerardi e Fabris. Al 70’ arrivano altri cambi questa volta decisi dal tecnico ospite che ha gettato nella mischia Puntoriere e Pastore al poso di Gigliotti e Albertini. Al 74’, un po a sorpresa vista la fase soporifera dell’incontro, i padroni di casa riescono a sbloccare il punteggio grazie ad una stupenda azione personale di Mangni che, dopo essersi accentrato partendo dalla corsia destra, ha insaccato con un tiro mancino vicino al palo. Gli ospiti hanno tentato la reazione sfiorando il pareggio già all’84’ quando sul cross di Folorunsho, Corado ha tentato un colpo di testa che è uscito di non molto fuori dallo specchio. La pressione della Virtus è continuata fino al 91’ quando Nunzella è riuscito a conquistare il fondo da dove ha crossato con precisione verso Folorunsho, il cui tiro dal limite dell’area si è insaccato dopo aver sorpreso il non esente da colpe Pissardo.

Ecco il video di Monopoli Virtus Francavilla, con le azioni salienti del match.





