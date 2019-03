Diretta Armenia Finlandia/ Streaming video e tv: quote, ospiti favoriti

Armenia Finlandia verrà diretta dall’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic e, in programma alle ore 18:00 di martedì 26 marzo, è valida per la seconda giornata nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Siamo nel girone dell’Italia e dunque bisognerà prestare particolare attenzione a questa sfida; parliamo ad ogni modo di due nazionali che non dovrebbero entrare nella lotta per la qualificazione, forse i finlandesi possono sperare di rappresentare una sorpresa del gruppo ma intanto li abbiamo battuti a Udine, e comunque questa nazionale è già sicura di partecipare ai playoff avendo vinto il suo girone nella Lega C di Nations League, pertanto potrà affrontare queste partite come una sorta di preparazione alle sfide che potrebbero permetterle di arrivare alla fase finale per la prima volta nella sua storia. Sulla carta l’Armenia proverà a giocarsi il quinto posto con il Lichtenstein, evitando così il cucchiaio di legno; il suo esordio è arrivato a Sarajevo contro la Bosnia ed è maturata una sconfitta, uno 0-2 nel quale l’ex Repubblica sovietica ha comunque fatto vedere di poter dare fastidio all’interno della singola partita. Non ci resta che aspettare la diretta di Armenia Finlandia, ma intanto possiamo valutare le scelte dei due Commissari Tecnici per la partita di Yerevan nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

Non sarà disponibile la diretta tv di Armenia Finlandia: l’amichevole non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming video, e allora per avere informazioni utili sulle due nazionali che si affrontano oggi potrete avvalervi delle pagine che le federazioni mettono a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Nello specifico consigliamo di visitare i profili Facebook e Twitter, e ovviamente anche il sito ufficiale della UEFA che trovate all’indirizzo www.uefa.com.

Vediamo dunque quali potrebbero essere le probabili formazioni di Armenia Finlandia: Armen Gyulbudaghyants se la gioca con un 4-2-3-1 nel quale il punto di riferimento resta Mkhitaryan, qui schierato sulla trequarti in appoggio alla prima punta Karapetian e con il supporto di Adamyan e Ghazaryan che giocheranno come esterni offensivi. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta da Mrktchyan e Grigoryan, alle loro spalle ci sarà invecew una linea difensiva con Hovhannisyan e Daghbashyan sugli esterni, i centrali a protezione del portiere Hayrapetyan saranno invece Haroyan e Calisir. La Finlandia di Markku Kanerva gioca invece con una difesa a cinque: partono bassi Granlund e Pirinen che si posizionano ai lati di Arajuuri, Toivio e Vaisanen schierati a protezione di Hradecky. A centrocampo Sparv e Kamara supportano Lod che gioca in cabina di regia, con l’avanzamento dei terzini lo schema può diventare una sorta di 3-4-1-2 con Lod che in fase di possesso andrebbe a giocare dietro le due punte, vale a dire l’insostituibile Pukki e Hamalainen.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per un pronostico su Armenia Finlandia danno ovviamente ragione agli ospiti, anche se si tratta di una partita equilibrata: il segno 2 per la vittoria degli scandinavi vale infatti 2,15 volte la cifra che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 3,40 che è stato posto sul segno 1 per il successo dei padroni di casa. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, andreste a guadagnare 3,20 volte la somma investita con questo bookmaker.



