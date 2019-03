Diretta Austria Italia U17/ Streaming video e tv: basta un pareggio (Elite Round)

Austria Italia U17 sarà diretta dall’arbitro portoghese Antonio Emanuel Carvalho Nobre, e si gioca alle ore 12:00 di martedì 26 marzo: è la partita che chiude il programma del gruppo 1 per l’Elite Round, ovvero il turno conclusivo nelle qualificazioni agli Europei di categoria. La situazione è assolutamente positiva per la nostra nazionale: avendo vinto entrambe le partite precedenti, ultima delle quali quella di sabato contro la Romania, basterà un solo punto per garantirsi la qualificazione alla fase finale del torneo. Abbiamo dunque due risultati a disposizione, e soprattutto non abbiamo ancora incassato reti: l’Austria rappresenta la principale avversaria per noi e da questo punto di vista dobbiamo ringraziare i padroni di casa della Turchia, che l’hanno fermata nell’ultima giornata. Saremmo eliminati solo perdendo, e allora affrontiamo questo impegno con la totale fiducia; andiamo a vedere in che modo i due Commissari Tecnici intendono schierare le loro nazionali sul terreno di gioco, valutando in attesa della diretta di Austria Italia U17 le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Austria Italia U17: la partita delle qualificazioni agli Europei non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming video, ma per avere tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare la pagina ufficiale che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, e che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro. Non va dimenticato nemmeno il sito della federazione europea, che trovate a www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA U17

Per Austria Italia U17, Carmine Nunziata dovrebbe puntare sul solito 4-3-3 visto anche sabato scorso: una formazione con Molla tra i pali, Lamanna e Ruggeri a fare i terzini mentre la coppia centrale in difesa sarà formata da Pirola e Moretti. A centrocampo la regia di capitan Panada, che dunque si posiziona centralmente nella linea a tre completata da Brentan e Tongya che giostreranno in qualità di mezzali. Davanti il tridente offensivo con Cudrig e Colombo a fare i laterali d’assalto, a supporto della prima punta che ancora una volta dovrebbe essere Sebastiano Esposito. E’ un 4-4-2 classico quello dell’Austria: in porta va Jorganovic, Nelson e Koller agiscono al centro di una difesa nella quale Kochl e Bockle sono i due terzini. Radulovic e Braunoder compongono la cerniera mediana di centrocampo, sulla loro linea spaziano Smrcka e Polster che hanno il compito di aprire il campo e favorire le incursioni dei due attaccanti, che dovrebbero essere Ballo e Pross.



