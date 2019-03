Diretta Bosnia Grecia/ Streaming video e tv: partita decisiva per la qualificazione?

Bosnia Grecia, diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 20:45 di martedì 26 marzo presso lo Stadion Bilino Polje di Zenica: siamo nella seconda giornata del gruppo J per le qualificazioni agli Europei 2020, una sfida che la nostra nazionale guarda con particolare interesse perchè sono queste due squadre che di fatto si giocheranno il secondo posto nel girone, e potrebbero dare fastidio a un’Italia che resta comunque favorita rispetto ad entrambe. La Bosnia, che ha disputato l’edizione 2014 dei Mondiali ma poi ha subito un calo non riuscendo a confermarsi, ha fatto un esordio positivo nelle qualificazioni superando di misura l’Armenia; in ogni caso questa nazionale è già certa della partecipazione ai playoff avendo vinto il suo gruppo di Nations League (era nella Lega B), cosa che invece non ha fatto una Grecia deludente che ha chiuso in terza posizione alle spalle di Finlandia e Ungheria, e dunque dovrà necessariamente staccare il pass attraverso un girone aperto con un 2-0 a Vaduz contro il Lichtenstein. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Bosnia Grecia; intanto possiamo fare un’attenta valutazione delle potenziali scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Bosnia Grecia: l’amichevole non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming video, e allora per avere informazioni utili sulle due nazionali che si affrontano oggi potrete avvalervi delle pagine che le federazioni mettono a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Nello specifico consigliamo di visitare i profili Facebook e Twitter, e ovviamente anche il sito ufficiale della UEFA che trovate all’indirizzo www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA GRECIA

Nelle probabili formazioni di Bosnia Grecia vediamo che Robert Prosinecki dovrebbe confermare il 4-3-3 di sabato: dunque davanti al portiere Sehic agiscono Bikakcic e Zukanovic come centrali, con Todorovic e Civic che invece rappresenteranno i terzini in appoggio al centrocampo. Pjanic nella sua nazionale gioca prevalentemente da mezzala d’assalto: in cabina di regia viene schierato Besic, sull’altro versante invece gioca Krunic che è centrocampista dell’Empoli e ha stappato la partita contro l’Armenia. Davanti naturalmente ci si affida a Edin Dzeko, capitano della Bosnia: ai suoi lati dovrebbero agire Visca e Zakaric. La Grecia di Angelos Anastasiadis si dispone con un 4-2-3-1 nel quale Vlachodimos è il portiere Bakakis e Koutris i terzini con Kourbelis e Siovas al centro della difesa. Zeca e Samaris compongono la cerniera mediana che va in appoggio ai giocatori offensivi: Masouras a destra, Bakasetas a sinistra e un trequartista centrale che sarà Fortounis, il quale giocherà alle spalle della prima punta che sarà Mitroglou, insidiato dall’ex Juventus (Primavera) Donis che ha segnato sabato sera.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bosnia Grecia le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito indicano nella nazionale di casa la chiara favorita: siamo ad un valore di 1,75 volte la somma puntata per il segno 1, che identifica appunto la vittoria dei balcanici, mentre con l’eventualità del successo esterno (segno 2) il vostro guadagno sarebbe di 5,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. Vale 3,40 volte la giocata l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X.



