RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024/ Georgia per la storia! Diretta gol live score (oggi martedì 26 marzo)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: PER LA STORIA!

Fra le sei nazionali che oggi saranno protagoniste delle finali playoff per i risultati delle qualificazioni Europei 2024, è la Georgia che potrebbe scrivere una pagina di storia. Infatti, la Nazionale caucasica è l’unica che finora non ha mai partecipato nella propria storia alla fase finale di un Campionato Europeo di calcio, quindi per la Georgia qualificarsi ad Euro 2024 sarebbe un’impresa memorabile. Naturalmente fino al 1992 compreso sarebbe stato impossibile per la Georgia partecipare in maniera autonoma, perché faceva parte dell’Urss, che nel 1992 si presentò in Svezia come Comunità di Stati Indipendenti poco dopo il crollo del regime comunista.

La Georgia quindi prese parte per la prima volta alle qualificazioni europee verso il torneo di Inghilterra 1996, ma non è mai riuscita ad approdare alla fase finale. Stavolta ci sta andando vicinissima, contro la Grecia ci potrebbe essere anche un piccolo vantaggio legato al fattore campo dal momento che si giocherà a Tbilisi, staremo a vedere quindi se arriverà la prima volta per la Georgia e per alcuni giocatori che conosciamo molto bene. Il riferimento è naturalmente per Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, ma giocano in Italia anche Saba Sazonov del Torino e Luka Lochoshvili della Cremonese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI VA ALLA FASE FINALE?

Per i risultati qualificazioni Europei 2024 sarà una giornata di fondamentale importanza oggi, martedì 26 marzo, perché in palio ci saranno gli ultimi tre posti da assegnare per la fase finale del torneo continentale che si disputerà in estate in Germania, naturalmente con l’Italia nel ruolo di Nazionale detentrice del titolo conquistato nel 2021 a Wembley in finale contro l’Inghilterra. Per il momento le squadre qualificate sono 21, ma naturalmente bisognerà arrivare a 24 e proprio stasera sapremo quali saranno i nomi delle tre Nazionali che nel sorteggio dei gironi della fase finale erano state identificate con sigle.

Andiamo quindi innanzitutto a scoprire che cosa ci attenderà oggi per i risultati qualificazioni Europei 2024. Causa fuso orario, il via sarà alle ore 18.00 italiane con Georgia Grecia, che per la precisione è la finale del playoff di Lega C, con riferimento alla Nations League dello scorso biennio; alle ore 20.45 avremo invece le altre due partite, cioè Galles Polonia, che sarà la finale della Lega A, ed Ucraina Islanda, che sarà invece la finale degli spareggi per quanto riguarda la Lega B.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: IL REGOLAMENTO

Sarà quindi utile fare anche un cenno al regolamento di questa parte del percorso dei risultati qualificazioni Europei 2024. Il meccanismo era in verità abbastanza complesso, ma l’essenziale è che erano rimaste in corsa 12 squadre, che sono state suddivisi in quattro triangolari: le semifinali sono state giocate in gara secca giovedì scorso e di conseguenza sono rimaste in corsa solamente sei formazioni, era già stato deciso in precedenza chi avrebbe goduto del fattore campo in finale ed ecco spiegato perché Georgia, Galles e Ucraina godranno del fattore campo – per gli ucraini fatalmente solo teorico, si giocherà in campo neutro.

Naturalmente non sarà possibile il pareggio come verdetto, di conseguenza in caso di segno X al triplice fischio finale si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore per decretare i nomi delle squadre vincitrici delle partite di stasera per i risultati qualificazioni Europei 2024, che poi naturalmente coincideranno con i nomi delle ultime tre Nazionali che conquisteranno un posto per la fase finale di Euro 2024, il grande evento calcistico di quest’estate in Germania.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, PLAYOFF

ore 18.00 Georgia Grecia

ore 20.45 Galles Polonia

ore 20.45 Ucraina Islanda











