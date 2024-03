Formazioni Italia Turchia U21/ Quote: modulo elastico per Nunziata (qualificazioni Europei, 26 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA U21: CHI GIOCA A FERRARA?

La valutazione sulle probabili formazioni di Italia Turchia U21 ci accompagna verso la partita che alle ore 18:15 di martedì 26 marzo si gioca al Paolo Mazza di Ferrara: valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025, potrebbe consegnarci una buona parte del pass per la fase finale del torneo, perché dopo aver battuto la Lettonia siamo rimasti al primo posto in classifica e verosimilmente ci giocheremo con l’Irlanda la qualificazione immediata senza dover passare dai playoff, un turno di spareggio che può sempre risultare complicato e dunque sarebbe da evitare.

L’Italia Under 21 sta facendo bene, ha subito solo due gol (dall’Irlanda) nelle partite giocate ma sa bene che una volta che dovesse arrivare agli Europei dovrà poi aumentare i giri del motore, perché nelle ultime edizioni abbiamo deluso pur avendo a disposizione un gruppo che avrebbe potuto vincere. Adesso però ci dobbiamo concentrare su quello che succederà in campo a Ferrara tra qualche ora, a tale proposito possiamo fare la nostra rapida analisi sulle scelte che i due CT potrebbero operare sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni di Italia Turchia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Italia Turchia U21, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Il segno 1 che regola la vittoria della nostra nazionale vi farebbe guadagnare 1,40 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,50 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione turca, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 6,50 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA U21

LE SCELTE DI NUNZIATA

C’è sicuramente la possibilità che Carmine Nunziata cambi qualcosa in Italia Turchia U21: per esempio in difesa, a protezione di Desplanches, potremmo vedere Pirola e Diego Coppola tornare a formare la coppia centrale in difesa, spostando Calafiori a sinistra e inserendo Kayode come terzino destro. A centrocampo di fatto l’Italia ha giocato a quattro, con Casadei impiegato tatticamente da esterno votato a dare una mano al tridente offensivo; oggi magari potrebbe toccare a Fazzini che prenderebbe il posto di uno tra Ndour e Fabbian, Miretti invece resterebbe il giocatore incaricato di collegare i due reparti in quello che tutto sommato potrebbe essere visto anche come un 4-3-2-1, due trequartisti ad accompagnare il centravanti. Qui attenzione: Casadei potrebbe finire in panchina per favorire l’arretramento di Gnonto, a quel punto resta da capire chi andrebbe a giocare come centravanti ma possiamo ipotizzare che Francesco Pio Esposito sia favorito su Ambrosino, anche se quest’ultimo non ha giocato contro la Lettonia e dunque si è potuto riposare.

LE MOSSE DI SURME

Ricordando che i nostri avversari non giocano le qualificazioni agli Europei da novembre, diciamo che Levent Surme si affida a un 4-1-3-2: il portiere sarà Alemdar, poi una difesa che davanti a lui dovrebbe essere formata da Bayram e Baltaci come centrali con due terzini che sarebbero invece Kaan Yildiz e Karatas. Il giocatore che fa da schermo davanti alla difesa è Yasin Ozcan; poi ecco la linea dei trequartisti, se così vogliamo chiamarla, con Elmaz che va a giocare largo a sinistra mentre Beyaz si prende la maglia da centrale, sulla fascia destra invece si apre il ballottaggio tra Yildirim, che appare favorito, e Temel. Davanti, non dovrebbero esserci particolari dubbi circa la coppia che sarà incaricata di segnare i gol: Destan e Yardimci saranno i titolari della Turchia U21 che ci affronterà a Prato nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2025.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, D. Coppola, Pirola, Calafiori; Fazzini, Prati, Fabbian; Miretti, Gnonto; F. Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata

TURCHIA U21 (4-2-1-3): Alemdar; Kaan Yildiz, Bayram, Baltaci, Karatas; Y. Ozcan; Yildirim, Beyaz, Elmaz; Destan, Yardimci. Allenatore: Levent Surme











