Qualificazioni Europei 2024, i playoff/ Tbilisi sogna con Kvaratskhelia, Lewa ora o mai più (oggi 26 marzo)

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, APRE KVARASTKHELIA

Stasera andranno in scena i playoff per le qualificazioni agli Europei 2024. Ad aprire il tris di partite in programma per oggi, ci sarà Georgia Grecia: da una parte una nazione che non ha mai partecipato ad una manifesta di questo calibro, dall’altra una che 20 anni fa la vinse realizzando una delle imprese più clamorose della storia recente.

In una Tbilisi in attesa spasmodica, si presenta una Grecia che nei 9 precedenti confronti contro i georgiano non ha mai perso per un totale di 7 vittorie 2 pareggi. La storia adesso è diversa dato che la Georgia non è mai arrivata così speranzosa e così vicina ad una vera e propria impresa. La doppietta di Zivzivadze nella semifinale vinta con il Lussemburgo senza Kvaratskhelia qualificato ha dato ancora più fiducia ai georgiani, che saranno ai piedi del fuoriclasse del Napoli per sognare gli Europei. D’altro canto la Grecia è più abituata ad affrontare queste gare e come detto, due decenni fa, era riuscita nel miracolo sportivo di battere in finale i padroni di casa del Portogallo. Comunque andrà, sarà uno spettacolo. La squadra che vincerà strapperà il pass per il gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, ULTIMA CHIAMATA PER LEWA A CARDIFF

In un Cardiff City Stadium stracolmo, il Galles ospita la Polonia per un posto nel gruppo D con Olanda, Austria e Francia. Tra amichevoli e partite ufficiali, i gallesi hanno una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi. Il più importante è senza dubbio l’ultimo ovvero la semifinale playoff con la Finlandia: le reti di Brooks, Nico Williams, Johnson e James hanno reso vano il tentativo di rimonta di Pukki e con un netto 4-1 hanno fatto impazzire le oltre 30.000 persone accorse a Cardiff, sede come detto anche della finale.

Anche la Polonia ha dato una grande dimostrazione di forza nella propria semifinale contro l’Estonia. Passata in vantaggio con Frankowski, i polacchi hanno approfittato dell’espulsione di Paskotsi per dilagare per 5-1. Grandi protagonisti gli “italiani” Zielinski del Napoli, autore del momentaneo 2-0 ad inizio ripresa, e il romanista Zalewski, capace di fornire l’assist vincente proprio a Zielinski e di propiziare l’autorete del 4-0. Nessun gol per Lewandowski, chiamato però a guidare la squadra con i suoi 35 anni. Per lui potrebbe essere l’ultima grande chiamata in Nazionale.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, L’UCRAINA SFIDA L’ISLANDA

Per i fatti tristemente noti, l’Ucraina non gioca una partita in casa da due anni e questo match non farà eccezione. Si disputerà alla Tarczynski Arena di Breslavia la finale playoff contro l’Islanda. Per i gialloblu gli spareggi sono una vera e propria bestia nera dato che tra Coppa del Mondo ed Europei, gli ucraini sono riusciti solo una volta su sette precedenti a centrare l’obiettivo una volta raggiunta la fase finale ovvero negli Europei del 2016 contro la Slovenia.

Proprio in occasione di Euro2016, l’Islanda ha stupito il mondo intero prima qualificandosi come seconda nel girone dietro all’Ungheria a pari punti e davanti al Portogallo terzo, futuro vincitore della competizione, e successivamente estromettendo l’Inghilterra agli ottavi di finale prima di fermare la propria corsa ai quarti contro la Francia padrona di casa. Da quel magico 2016, l’Islanda non è riuscita a replicare le grandi gesta viste in Francia, venendo eliminata al primo turno dei Mondiali 2018 e non qualificandosi né per l’edizione qatariota del 2022 né per gli scorsi europei. Staremo a vedere quindi chi si unirà al gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania.

