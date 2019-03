Diretta Galatasaray Trento/ Streaming video DAZN: Itas a un passo dalla Coppa Cev

Galatasaray Trento, diretta dall’arbitro Helio Ormonde è la partita di volley maschile in programma oggi martedi 6 marzo 2019 al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul: fischio d’inizio previsto, secondo il fuso orario italiano alle ore 18,00. Si accenderà questa sera quindi la diretta tra Galatasaray e Trento, match di ritorno della finalissima per la Cev Cup, il secondo trofeo per club del continente europeo. La squadra di Lorenzetti, campione del mondo in carica, è a un passo dal mettere in bacheca l’ennesima coppa, di un torneo che poi pur nella sua lunghissima storia mai aveva frequentato fino a questo punto del tabellone. Forte del 3-0 messo a segno nell’incontro di andata solo pochi giorni fa tra le mura di casa, quella di oggi pare una sfida fattibile per l’Itas che però sa bene di non poter abbassare la guardia: la squadra turca sa essere micidiale specie se sostenuta dal proprio pubblico e Trento non può permettersi di buttare una coppa così importante, che arriva in una stagione già ricca di soddisfazioni importanti.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Galatasaray Trento non sarà trasmessa in tv, ma sarà possibile seguire il match di volley maschile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per questa finale. Per assistere a questa partita bisognerà dunque avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. Eventualmente sarà possibile collegare il dispositivo ad un televisore tramite Chromecast, o anche sfruttare la connessione a internet di una smart tv per installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

DIRETTA GALATASARAY TRENTO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima, con il nettissimo 3-0 segnato nella partita di andata, la finale di ritorno, decisiva per la Coppa pare abbastanza semplice per l’Itas di Mister Lorenzetti: non per questo però la diretta Galatasaray Trento di questa sera sarà priva di emozioni. Certo la prova messa in campo dai trentini pochi giorni fa è stata magistrale e i turchi dovranno non solo vincere per 3-0 la partita di oggi ma pure trionfare nel golden set per ribaltare la situazione. Sarà un’impresa non semplice per i ragazzi di Ozbey che pure arrivano al match in grandissimo stato di forma. Non vanno infatti dimenticati due fattori: in primis il Galatasaray ha già terminato il suo campionato nazionale (arrivando terzo) e quindi i giocatori hanno ben recuperato le forze avendo avuto 6 giorni per preparare la partita. Inoltre negli ultimi 4 match europei vissuti in casa il Galatasaray ha concesso finora appena due set agli avversari (ai quarti contro il Lindemans e in semifinale contro il Kamerovo), a riconferma del grande peso del tifo turco.



