Diretta Serbia Italia U19/ Streaming video e tv: qualificazione incerta (Elite Round)

Italia Serbia U19 verrà diretta dall’arbitro ceco Petr Ardeleanu: alle ore 15:00 di martedì 26 marzo le due nazionali sono avversarie all’Euganeo di Padova per l’ultima giornata del gruppo 7 dell’Elite Round, la fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. Si tratta di una partita che gli azzurrini non possono sbagliare, ma che da sola potrebbe non bastare a prendersi il pass: dopo la vittoria contro l’Ucraina infatti la nostra nazionale mantiene un lievissimo vantaggio sul Belgio, che però ha i nostri stessi punti e una differenza reti identica. A permettere di qualificarci virtualmente è il fatto che abbiamo segnato un gol in più rispetto ai Diavoli Rossi; la sfida diretta dello scorso mercoledì è terminata pari (2-2) e questo vuol dire che per andare in Armenia la prossima estate dovremo necessariamente vincere e, dovesse farlo anche la nostra rivale diretta, con un risultato che ci lasci con una differenza reti migliore rispetto al Belgio o con la situazione attuale, cioè almeno un gol segnato in più. Si giocherà sul filo del rasoio: le due partite sono in contemporanea, dunque la nostra nazionale dovrà pensare a se stessa e poi eventualmente aspettare buone notizie. Intanto però vediamo in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Serbia Italia U19.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Serbia Italia U19: la partita delle qualificazioni agli Europei non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming video, ma per avere tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare la pagina ufficiale che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, e che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro. Non va dimenticato nemmeno il sito della federazione europea, che trovate a www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA U19

In Serbia Italia U19, Federico Guidi dovrebbe dare spazio ai soliti noti: da valutare se in attacco Salcedo farà la prima punta o invece si disporrà da esterno lasciando spazio a Petrelli, di sicuro a destra vedremo Raspadori e sarà confermato anche il centrocampo, comandato da Salvatore Esposito che sarà il metronomo della nostra nazionale con il supporto di Fagioli e Portanova, due mezzali piuttosto offensive. Per quanto riguarda la difesa, Bettella e Gozzi Iweru saranno i centrali a protezione di Carnesecchi, con Bellanova e Jean Freddi Greco terzini. La Serbia U19 agirà con il 4-4-2: le catene laterali saranno formate da Sehovic e Bosic a destra, da Kamenovic e Jakovljevic sul versante opposto. Pavlovic e Jelicic sono i centrali difensivi schierati davanti al portiere Gordic; in mediana ecco la cerniera di protezione e impostazione composta da Neskovic e Zvekanov, i gol invece saranno chiesti a Vlahovic – un volto noto, gioca nella Fiorentina Primavera – e Tedic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA