Wanda Nara non segue Mauro Icardi sui social/ 0 following su Instagram: mistero

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo protagonisti del gossip. Come i più attenti avranno notato, da qualche ora a questa parte la bella showgirl argentina, moglie dell’ex capitano dell’Inter e madre dei suoi figli, ha deciso di non seguire più il nerazzurro sui social. La bionda procuratrice, nel dettaglio, avrebbe tolto il follow su Instagram all’attaccante della nazionale albiceleste, una mossa che al momento risulta essere inspiegabile. Ma non finisce qui perché Wanda ha cancellato oltre a Icardi tutti gli altri contatti precedentemente seguiti, e al momento, se andate sul suo profilo, risulta avere 4.9 milioni di follower e zero persone seguite. Difficile interpretare tale gesto, fatto sta che non sembrerebbe trattarsi di una mossa diretta a colpire Icardi, visto che il giocatore non è l’unico eliminato dai “seguiti”, ma probabilmente si è verificato qualche screzio social che ha portato la bionda argentina ad eliminare tutti, chiudendo così ogni possibile polemica.

WANDA NARA, ADDIO SOCIAL A MAURO ICARDI E NON SOLO

Chissà se nelle prossime ore verrà fornita qualche risposta a tale mossa stramba di Wanda, lei che tra l’altro è decisamente social, pubblicando spesso e volentieri foto e storie che hanno un grandissimo seguito anche per via delle forme generose della stessa procuratrice. Magari la 32enne Wanda Nara ha voluto prendersi semplicemente un momento di pausa, così come fatto poche settimane fa dall’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, che ha chiuso ogni suo account, Twitter compreso. Social in stand-by così come il rinnovo di Maurito Icardi, argomento che al momento la società di corso Vittorio Emanuele non intende prendere in considerazione. L’ex capitano dell’Inter è tornato ad allenarsi assieme ai compagni dopo il lungo infortunio al ginocchio e la questione della fascia, ma per quanto riguarda un eventuale prolungamento dell’accordo, le parti in gioco si riaggiorneranno soltanto la prossima estate, a campionato finito. La sensazione circolante è che la permanenza ad Appiano Gentile di Icardi sia ormai giunta agli sgoccioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA