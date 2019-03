Diretta Monza Aydin/ Streaming video DAZN: Saugella a un passo dalla Challenge cup

Monza Aydin, diretta dagli arbitri Pavel Anderson e Pavel Vasko, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 27 marzo 2019 alla Candy Arena di Monza: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Appuntamento con la storia per le ragazze di Miguel Angel Falasca: la diretta Aydin Monza di questa sera è infatti la partita di ritorno della finale della Challenge Cup, ovvero il terzo trofeo per club del continente. Le lombarde sono quindi pronte a dare il meglio di sè di fronte al pubblico di casa per ottenere il trofeo e di certo sono facilitate dal risultato registrato nella partita di andata: dopo il trionfo di Busto Arsizio in Cev cup di ieri sera il volley italiano si fregerà di un altro trionfo in europa?

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Monza Aydin non sarà trasmessa in tv, ma sarà possibile seguire il match di volley femminile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per questa finale. Per assistere a questa partita bisognerà dunque avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. Eventualmente sarà possibile collegare il dispositivo ad un televisore tramite Chromecast, o anche sfruttare la connessione a internet di una smart tv per installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

DIRETTA MONZA AYDIN: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Sarà quindi una serata davvero speciale per il club lombardo (visto che pure il club maschile sarà impegnato oggi in Russia nella finale di ritorno della Challenge cup): la diretta Monza Aydin si annuncia quindi davvero pirotecnica e per fortuna la squadra di Falasca è pure la favorita al trionfo. Oltre al fattore campo infatti, come detto prima, Monza ha dalla sua il risultato della partita di andata, un nettissimo 3-0 conquistato in Turchia con fatica ma pure con merito. A conti fatti alle lombarde basterebbe mettere a segno due set oggi per sollevare il trofeo, ma chiaramente sarebbe più bello festeggiare di fronte al proprio pubblico con la vittoria del match. Discorso invece più complicato per la formazione turca di Mister Uysal: perchè l’Aydin riesca a sollevare la coppa non solo dovrebbe vincere con il risultato di 3-0 ma pure poi dovrebbe trionfare nel golden set. L’impresa sarà quindi ben complicata per le ospiti alla Candy Arena: che dirà però il campo?



