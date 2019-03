Probabili formazioni Juventus Empoli/ Diretta tv: Allegri senza Cristiano Ronaldo

Si giocherà soltanto domani sabato 30 marzo 2019 la partita tra Juventus ed Empoli, uno degli anticipi della 29^ giornata del Campionato di Serie A ed è quindi arrivato il momento di considerare le possibili scelte dei due tecnici per le probabili formazioni. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali si torna in campo e Allegri lo fa però registrando l’assenza di uno dei protagonisti assoluti dello spogliatoio bianconero, ovvero Cristiano Ronaldo, che ha rimediato un guaio muscolare mentre era impegnato col Portogallo. Il tecnico ovviamente non avrà alcun problema a mettere in campo uno schieramento ben compatto per fronteggiare l’Empoli che però approderà alla partita non favorita dal pronostico. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Empoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Juventus Empoli ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport Serie A oppure su Sky Sport 251, e in ogni caso avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Empoli, come detto prima, Allegri sarà ovviamente costretto a fare a meno di Cristiano Ronaldo, fermo in infermeria: nessun problema per il tecnico che quindi nel tridente in attacco farà giocare Moise Kean come prima punta, specie dopo le eccellenti cose fatte vedere solo pochi giorni fa contro il Liechtenstein con la maglia della nazionale italiana maggiore. Il reparto offensivo quindi sarà poi completato domani sera da Mandzukic ( che ha appena rinnovato con la Vecchia Signora) e Bernardeschi, benchè ci sia sempre Dybala a disposizione dalla panchina. Non vi sono invece grandi novità nella mediana a tre dove sarà ancora Miralem Pjanic ad occupare la cabina di regia: con lui poi vi sarà spazio dal primo minuto anche per Matuidi ed Emre Can. Anche nella difesa a 4 della Juventus, posta di fronte a Szczesny (Perin è uscito acciaccato dall’esperienza con l’Italia) troviamo un po’ i soliti nomi, con il duo centrale composto da Bonucci e Chiellini e la coppia Cancelo-Alex Sandro chiamata a proteggere le fasce esterne.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Per i toscani Andreazzoli dovrebbe invece dare seguito al 4-3-1-2 come modulo di partenza, dove però non figurerà Silvestre, fermato dal giudice sportivo in questa 29^ giornata di Serie A. Per il resto il tecnico ovviamente punterà solo sugli uomini più in forma per la trasferta di Torino contro la capolista del campionato. Ecco che allora in attacco si candidano per le maglie da titolari Caputo e Farias, sostenuti sulla tre quarti da uno tra Pajac e Pasqual. Pochi i ballottaggi in mediana, con le maglie confermate di Krunic e Bennacer: ai lati solo Traorè potrebbe venir messo in dubbio dall’allenatore, in favore di Acquah. In difesa solo certezze per Andreazzoli e in primis tra i pali con Dragowski: qui le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Veseli, Maietta, Dell’Orco e Di Lorenzo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 18 Kean, 17 Mandzukic. All. Allegri

EMPOLI (4-3-1-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 22 Maietta, 39 Dell’Orco, 2 Di Lorenzo; 8 Traorè, 10 Bennacer, 33 Krunic; 6 Pajac; 11 Caputo, 17 Farias All. Andreazzoli



