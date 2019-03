Diretta Cittadella Padova/ Streaming video DAZN: derby al Tombolato (Serie B)

Cittadella Padova sarà diretta dal signor Rapuano, si gioca sabato 30 marzo alle ore 15.00 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Derby padovano con i biancoscudati di nuovo in cattive acque con la sconfitta interna contro il Perugia che li ha riportati a 4 lunghezze di distanza dalla zona play out. Dopo 3 vittorie consecutive il Cittadella ha rallentato la sua marcia pareggiando in casa del Foggia, ma restando comunque in serie positiva e in piena zona play off (ancora una volta) con 6 punti di vantaggio su Spezia, Salernitana e Cosenza che si trovano allineate al nono posto in classifica e che andranno tenute alle spalle in questi ultimi turni della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Padova non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o smart tv o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PADOVA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Paleari, Cancellotti, Drudi, Adorni, Benedetti, Siega, Iori, Branca, Schenetti, Moncini e Finotto. Risponderà il Padova schierato con questo undici: Minelli, Calvano, Baraye, Lollo, Morganella, Ravanelli, Cappelletti, Bonazzoli, Cocco, Longhi e Andelkovic.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Cittadella allenato da Roberto Venturato ed il 4-4-2 scelto per il Padova guidato in panchina da Massimo Centurioni. Nel match d’andata pari a reti bianche tra le due formazioni padovane allo stadio Euganeo. Il Cittadella ha vinto l’ultimo derby in trasferta, 0-1 il 21 febbraio 2016 con gol di Litteri. 3-1 per il Cittadella nell’ultimo derby al Tombolato disputato il 10 ottobre 2015. Al 17 novembre 2012 risale l’ultimo successo del Padova, 3-1 allo stadio Euganeo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Cittadella favorito per la vittoria sul Padova. Successo interno quotato 1.75 da Bwin, pareggio quotato 3.25 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 5.50 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.10 e l’under 2.5 quotato 1.70 da Bet 365.



