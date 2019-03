Andreazzoli e la sala stampa vuota/ Video dopo Juventus Empoli: “È passato Allegri?”

Qualcuno lo ha definito «un simpatico siparietto», altri hanno parlato invece di una «mancanza di rispetto». Ci riferiamo al momento in cui Aurelio Andreazzoli entra nella sala stampa dell’Allianz Stadium per la conferenza post-partita. L’allenatore dell’Empoli trova la sala praticamente deserta. «Ma è già passato Allegri? Ah ecco perché non c’è nessuno. Pochi ma buoni, dai», esclama Andreazzoli. La sala stampa, piena fino a qualche minuto prima quando c’era l’allenatore della Juventus, si è poi svuotata. Ma il tecnico del club toscano, autore peraltro di un’ottima prestazione contro i campioni d’Italia in carica, ha reagito con grande classe e ironia. Ma sui social i tifosi non hanno apprezzato, parlando di un episodio vergognoso. «Fossi in lui farei silenzio stampa fino a fine stagione», dice qualcuno. Molti commenti hanno questo tono: «A me fa grande tristezza la mancanza di rispetto di gente con il tesserino e accreditata per un allenatore di serie A».

ANDREAZZOLI E LA SALA STAMPA VUOTA DOPO JUVENTUS EMPOLI

La Juventus sconfigge di misura l’Empoli grazie alla rete di Kean e Aurelio Andreazzoli si presenta in sala stampa per la conferenza, trovandola però quasi deserta. Da qui la battuta del tecnico ai pochi giornalisti presenti. Il siparietto del post-partita e il sarcasmo di Andreazzoli non hanno strappato un sorriso ai tifosi e al giornalista Maurizio Pistocchi che su Twitter ha attaccato: «Dovrebbero vergognarsi. E noi per loro». Sconfitto dalla prima in classifica, Andreazzoli aveva commentato a Sky Sport il ko contro la Juventus: «I bicchieri si possono vedere mezzi vuoti e mezzi pieni. Senza un tasso agonistico come quello di oggi non avremmo fatto questa prestazione, la Juventus non si adegua mai. La gara va giudicata in maniera oggettiva e non su pensieri astratti». Il tecnico ha poi commentato la corsa salvezza: «Dobbiamo pensare partita dopo partita, l’ho detto anche ai miei ragazzi e lo dico pubblicamente. Perdere oggi ci abbassa la media, ma dobbiamo già pensare alle prossime nove partite».

Andreazzoli si presenta in sala stampa… ma non c’è nessuno 💨 “E’ già passato Allegri?” 😂#JuveEmpoli pic.twitter.com/QutDKgBwVq — Goal Italia (@GoalItalia) 31 marzo 2019





