Video/ Juventus Empoli (1-0): highlights e gol della partita (Serie A)

La sfida di Serie A all’Allianz Stadium, anticipo della 29^ giornata di campionato tra Juventus ed Empoli, si è chiusa con il successo della Vecchia Signora, con il risultato di 1-0. Come si vede nel video di Juventus Empoli, alla compagine di Allegri, orfana di Cristiano Ronaldo, ci vogliono 72’ minuti per trovate il gol della vittoria, con Moise Kean: prima però i bianconeri certo non sono stati a guardare e si registrano le belle occasioni da gol di Mandzukic (nel primo tempo) e Pjanic (nella ripresa). Non ha sempre saputo tenere il ritmo degli avversari l’Empoli, che dopo il guizzo di Krunic al 23’ del primo tempo, ben poco è riuscito a creare in area avversaria. Dando un occhio a qualche dato stilato al trip0lice fischio finale va detto che la Juventus ha registrato il 46% del possesso palla oltre ad aver segnato 14 tiri di cui 6 in porta: ci aggiungiamo anche 5 corner, 2 fuorigioco e 366 passaggi completati. Per l’Empoli ecco invece nelle statistiche il 54% del possesso palla, e solo tre tiri, di cui nessuno ben indirizzato: ricordiamo anche 18 punizioni, 20 rimesse laterali, 5 parate e 472 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita il tecnico della Vecchia Signora Allegri ha commentato così la prova dei suoi in Juventus Empoli: “La squadra nel primo tempo non aveva fatto bene contro un buon Empoli. Nel secondo tempo abbiamo messo le cose a posto, abbiamo creato tante occasioni, mentre loro non hanno fatto neanche un tiro in porta, quindi è stata una bella partita. L’Empoli sapevamo sarebbe stata una squadra che avrebbe potuto metterci in difficoltà, noi venivamo da una sosta in cui avevamo tanti giocatori impegnati con le nazionali e comunque la ripresa è sempre difficile. Ci voleva una vittoria così, di sofferenza, 1-0. Ora ci manca una vittoria in meno per chiudere il campionato“. L’allenatore dell’Empoli Adreazzoli ha invece affermato: “Nel primo tempo è mancato l’occasione per trovare il gol. Nel secondo tempo Kean è stato bravo a fare gol. Siamo stati bravi sugli esterni, oltre che centralmente. Ho visto passare un po’ di palloni che con un pizzico di buona sorte avremmo potuto raccogliere. Siamo venuti per fare punti e abbiamo raccolto solo gli applausi. Ma torniamo a casa con una buona esperienza”.





