Diretta Feralpisalò Giana Erminio/ Streaming video e tv: le quote del match (Serie C)

Feralpisalò Giana Erminio sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni, e si gioca domenica 31 marzo alle ore 20.30: sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. L’ultimo colpo esterno in casa del Fano ha riportato in quota la Feralpisalò, che resta terza e viste le reciproche frenate di Pordenone e Triestina per i Leoni del Garda c’è rammarico per la mini-crisi che non ha permesso loro di avvicinarsi addirittura alla vetta. Dopo due vittorie consecutive contro Sudtirol e Gubbio il Giana Erminio è invece caduto in casa contro il Teramo, uno scivolone che ha riportato il club di Gorgonzola al terzultimo posto in classifica, appaiato al Renate ma in piena lotta per la salvezza, con la quota retrocessione che si alza sempre più: 40 punti, clamorosamente, a fine stagione potrebbero non bastare per la permanenza in Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Feralpisalò Giana Erminio non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: De Lucia; Magnino, Paolo Marchi, Giani, Contessa; Scarsella, Pesce, Hergheligiu; Vita, Maiorino e Caracciolo. Risponderà il Giana Erminio schierato con questo undici: Leoni, Perico, Della Bona, Montesano; Lanini, Pinto, Barba, Solerio; Palesi; Perna e Mutton.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-2-1 per quanto riguarda la Feralpisalò allenata da Domenico Toscano ed il 3-4-1-2 per il Giana Erminio guidato in panchina da Riccardo Maspero. Nel match d’andata partita ricca di gol a Gorgonzola, con la Ferapisalò che è passata sul campo del Giana Erminio con il punteggio di 2-4. Il 19 dicembre 2015 il Giana Erminio ha invece vinto l’ultimo precedente disputato in casa della Feralpisalò, 0-2 il risultato finale con reti decisive di Marotta e Perico.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Feralpisalò favorita per la vittoria sul Giana Erminio. Successo interno quotato 1.72 da Bwin, pareggio quotato 3.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 5.00 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.50 e l’under 2.5 quotato 1.50 da Bet365.



