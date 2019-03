Diretta Torino Bologna/ Streaming video DAZN: classica in casa granata (Serie A)

Torino Bologna, diretta dall’arbitro Mariani, è una partita che profuma di storia per il calcio italiano. Questa sera alle ore 20.30, per l’anticipo serale della ventottesima giornata di Serie A, gli obiettivi di granata e rossoblù saranno però molto diversi fra loro. Torino Bologna vede infatti la squadra di Walter Mazzarri a quota 44 punti, in piena zona Europa League dopo il colpaccio sul campo del Frosinone e ancora qualche speranza pure in ottica Champions League, anche se il quarto posto è più che altro un sogno. Una nuova vittoria sarebbe comunque molto importante, ma renderebbe ancora più difficile il cammino del Bologna, che si è rilanciato vincendo contro il Cagliari ma è sempre terzultimo. I felsinei hanno infatti 21 punti e dovranno faticare non poco per ottenere la salvezza: fare un bel risultato allo Stadio Olimpico-Grande Torino naturalmente sarebbe un notevole passo avanti per il Bologna verso l’obiettivo finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Torino Bologna in diretta tv non sarà visibile. Questa non è più una notizia: la partita di prima serata del sabato infatti è trasmessa in diretta streaming video in esclusiva dalla nuova piattaforma DAZN, che trasmette tre partite per ciascuna giornata del campionato di Serie A per i propri abbonati sui loro dispositivi, compresa una Smart TV abilitata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Torino Bologna: nessuno squalificato e rose quasi al completo, per i rossoblù tuttavia è da segnalare l’infortunio di Santander, per cui in attacco Sinisa Mihajlovic si affiderà sicuramente a Palacio, probabilmente affiancato da Sansone e Destro in un tridente tuttavia ancora da definire, perché pure Orsolini ed Edera sono candidati a giocare dal primo minuto. Completando a questo punto sul discorso sul Bologna, ecco che la difesa è definita mentre a centrocampo resta aperto un ballottaggio fra Dzemaili e Poli. Passando al Torino, mister Walter Mazzarri si affiderà al modulo 3-5-2, in attacco ci sono in ballottaggio Iago Falque e Zaza per affiancare Belotti, a meno che l’allenatore decida in extremis per un assetto più offensivo con un 3-4-3 che li vedrebbe tutti titolari, sacrificando Baselli a centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Nettamente favorevole ai padroni di casa è il pronostico di Torino Bologna secondo le quote dell’agenzia Snai. Infatti il segno 1 per una vittoria dei granata è quotato a 1,95, mentre si sale a 3,15 in caso di pareggio (naturalmente indicato dal segno X). Se invece credete in un colpaccio del Bologna, sappiate che il segno 2 varrebbe ben 4,50 volte la posta in palio.



