Diretta Sambenedettese Virtus Verona/ Streaming video e tv: quote del match (Serie C)

Sambenedettese Virtus Verona, che sarà diretta dal signor Ilario Guida, va in scena domenica 31 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. I marchigiani sono crollati nell’ultimo match subendo un poker in casa della Triestina, restano comunque in zona play off con 3 punti di vantaggio sul Teramo, ma hanno anche solo 7 punti di vantaggio sulla zona playout; se la crisi dovesse continuare i pericoli aumenterebbero per i rossoblu che non hanno mai trovato la giusta costanza nell’arco della stagione, e adesso sono chiamati ad affrontare una Virtus Verona in forma e capace di rifilare un tris al Rimini nell’ultimo turno di campionato: terza vittoria consecutiva per gli scaligeri che ora vedono concreta la prospettiva della salvezza che sembrava fuori portata durante la prima parte del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sambenedettese Virtus Verona non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE-VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Sala; Celjak, Miceli, Biondi; Rapisarda, Bove, Gelonese, Ilari, Fissore; Di Massimo e Stanco. Risponderà la Virtus Verona schierata con questo undici: Giacomel, Rossi, Danti, Grbac, Ferrara, Lavagnoli, Manfrin, Giorico, Sirignano, Casarotto e Onescu.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda la Sambenedettese allenata da Giorgio Roselli e il 4-3-1-2 per la Virtus Verona guidata in panchina da Luigi Fresco. Nel match d’andata disputato in casa degli scaligeri, unico precedente tra i due club in un campionato professionistico, la Sambenedettese ha espugnato Verona: 1-2 alla Virtus con una doppietta di Rapisarda che ribaltò l’iniziale vantaggio veneto siglato da Grandolfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Sambenedettese favorita per la vittoria sulla Virtus Verona. Successo interno quotato 2.05 da Bwin, pareggio quotato 3.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.60 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.70 e l’under 2.5 quotato 1.44 da Bet365.



