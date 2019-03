Diretta Treviso Roseto/ Streaming video e tv: De’ Longhi di nuovo seconda (A2 Est)

Treviso Roseto va in scena alle ore 18:00 di domenica 31 marzo: presso il PalaVerde le due squadre giocano la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019. Siamo nel girone Est, dove la De’ Longhi sembra aver messo le mani sul secondo posto: grazie alla vittoria di Forlì maturata la scorsa settimana la squadra veneta ha operato l’aggancio su Montegranaro, sfruttando il passo falso della Poderosa nella difficile partita interna contro Verona. Avendo il vantaggio nella doppia sfida diretta, maturato con due vittorie su due, Treviso è tornata davanti: adesso dunque il primo posto nella griglia dei playoff è sempre più concreto, e già prima di questo finale di stagione la De’ Longhi era diventata la grande favorita per vincere la post season e salire in Serie A1. Di fronte al PalaVerde ci sarà una Cimorosi che arriva dalla vittoria sull’Assigeco Piacenza, e che ha un piede e mezzo nei playoff: gli abruzzesi difendono il loro vantaggio su Ravenna ma in linea teorica potrebbero anche chiudere il girone Est al sesto posto, migliorando così le loro possibilità di fare strada. Vedremo adesso quello che accadrà nella diretta di Treviso Roseto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Treviso Roseto: la partita infatti non viene trasmessa nel nostro Paese e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento, ma per tutte le informazioni utili – per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo – potrete consultare il sito www.legapallacanestro.com, con i relativi account presenti sui social network e che trovate agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Prima di parlare di Treviso Roseto non possiamo fare a meno di dire che la De’ Longhi è in un momento straordinario: l’ultima sconfitta della squadra veneta risale al 10 febbraio (a Verona), da allora sono arrivate cinque vittorie consecutive che hanno permesso a Massimiliano Menetti e ai suoi ragazzi di tornare in corsa per il secondo posto e andare a prenderselo. Non è affatto casuale che la striscia sia arrivata più o meno in concomitanza con l’esordio di David Logan, ma la guardia di Chicago non è l’unico motivo di questo miglioramento: a Forlì le sue cifre sono state “umane” (7 punti con 2/8 dal campo, 5 rimbalzi e 5 assist) ma la sua capacità di essere un leader e di fare tante piccole cose utili ha trasformato un gruppo che onestamente sembrava essere costruito male e si era staccato abbastanza presto dalla Fortitudo Bologna. La vittoria in Coppa Italia ha dato consapevolezza alla squadra, che adesso ha solo bisogno di vincere le ultime partite per blindare la sua seconda piazza nel girone Est; Roseto arriva al PalaVerde in un ottimo momento, avendo vinto 7 delle ultime 9 partite e facendo registrare anche i colpi esterni di Jesi e Forlì, con i quali ha avvicinato la qualificazione ai playoff. Gli Sharks saranno una vittima sacrificale di Treviso o se la possono giocare mettendo a referto un altro importante successo in trasferta?



