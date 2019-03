Diretta Forlì Treviso/ Streaming video e tv: De’ Longhi per il 2^ posto (A2 Est)

Forlì Treviso, in programma per la 26^ giornata nel girone Est di basket Serie A2 2018-2019, si gioca alle ore 18:00 di domenica 24 marzo presso la Unieuro Arena: seconda trasferta romagnola consecutiva per la De’ Longhi, che dopo aver battuto Imola si è rilanciata verso la possibilità di chiudere al secondo posto il girone Est e dunque – visti i 38 punti raccolti – poter avere la migliore posizione nella griglia dei playoff. Con l’acquisizione di David Logan Treviso è diventata immediatamente la grande favorita per centrare la promozione attraverso la post season; purtroppo è tardi per centrare la promozione diretta ma intanto si può sorpassare Montegranaro nella classifica del girone. Buona possibilità contro Forlì, che arriva dalla sconfitta piuttosto netta sul campo della Assigeco Piacenza; la Unieuro sta correndo per confermare il suo posto nei playoff e in questo momento la classifica è più che buona, perchè ci sono ben tre partite di vantaggio sulla stessa Assigeco e su Imola, da difendere in cinque giornate. Ora vediamo quello che potrebbe succedere nella diretta di Forlì Treviso, di cui andiamo a presentare i temi principali aspettandone la palla a due.

Nella diretta di Forlì Treviso sarà interessante stabilire se la De’ Longhi riuscirà a prendersi un’altra vittoria: domenica scorsa David Logan ha infilato 32 punti (con 4 assist) tirando 9/14 dall’arco per un successo fondamentale a Imola, con il quale i veneti sono rimasti in corsa per il secondo posto. Forse adesso aumenta il rammarico per il primo posto mancato, ma è inutile piangere sul latte versato: in questo momento Treviso deve unicamente pensare al sorpasso su Montegranato, che è alla portata perchè c’è una sola partita di distanza e la sfida diretta dice 2-0 a favore della De’ Longhi, che sfrutterà queste partite per presentarsi nel migliore dei modi all’appuntamento con i playoff. Forlì invece punta come detto a blindare la sua posizione tra le prime otto del girone, così da andare a sua volta a disputare la post season; la Unieuro ha fatto in modo di costruirsi un tesoretto importante in vista di un rush finale complicatissimo, perchè oltre a questa partita dovrà giocare a Udine e Mantova e affrontare in casa la Fortitudo Bologna (che però potrebbe essere già promossa a quel punto) e Imola, in una sfida diretta che rischierebbe di diventare delicata qualora dovesse esserci un crollo verticale nei turni precedenti.



