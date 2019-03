Diretta Treviso Montegranaro/ Streaming video tv: spareggio tra inseguitrici (basket)

Treviso Montegranaro, in diretta dal PalaVerde di Villorba (Treviso), sarà l’anticipo dell’ora di pranzo ma anche il big-match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A2 di basket 2018-2019. L’appuntamento è dunque alle ore 12.00 di oggi, domenica 10 marzo 2019, con questa partita molto attesa per evidenti motivi di classifica. Treviso Montegranaro infatti metterà di fronte la XL Extralight Montegranaro seconda in classifica con 38 punti grazie a diciannove vittorie e quattro sconfitte e la De’ Longhi Treviso che è invece terza a quota 34, in virtù di diciassette vittorie e sei sconfitte. La situazione è chiara: se Montegranaro riuscisse a fare il colpaccio, eliminerebbe in modo probabilmente definitivo Treviso dalla corsa al primo posto che varrà la promozione diretta in Serie A e che rimarrebbe un affare a due tra i marchigiani e la capolista Fortitudo; d’altro canto, una vittoria di Treviso terrebbe in corsa pure i veneti, che come minimo dei avvicinerebbero proprio al secondo posto di Montegranaro, opzione che sarebbe evidentemente gradita pure alla Fortitudo, perché si bloccherebbe l’inseguitrice più immediata della capolista.

Treviso Montegranaro non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Treviso Montegranaro dunque sarà una partita di fondamentale importanza nell’economia dell’intero girone Est della Serie A2. I marchigiani sono reduci da una lunga striscia positiva in campionato, addirittura dodici vittorie consecutive culminate con il colpo sul campo della Fortitudo prima della sosta per la Final Eight di Coppa Italia, avvicinando la Poderosa al primato. Proprio la Coppa Italia però ha dato una delusione a Montegranaro, che organizzava la manifestazione a Porto San Giorgio ma è stata sconfitta da Bergamo già ai quarti. Discorso diverso naturalmente per Treviso, che ha festeggiato il successo in Coppa Italia grazie alla vittoria proprio sulla Fortitudo in finale, dopo avere eliminato Latina ai quarti e Bergamo in semifinale confermando l’eccellente stato di forma che era già stato mostrato dalla De’ Longhi nell’ultima uscita di campionato, cioè l’eloquente vittoria per 49-80 sul campo di Jesi. Si affrontano dunque due squadre in grande forma e per una posta in palio altissima: sarà un mezzogiorno davvero di fuoco!



