Video/ Ascoli Benevento (2-2): highlights e gol della partita (Serie B)

Torna a respirare il Benevento dopo tre sconfitte consecutive, rammarico invece per l’Ascoli che subisce la rimonta sannita dopo i 7 gol incassati a Lecce. E dire che la sfida si era messa senza ombra di dubbio nel migliore dei modi per i bianconeri, che dopo 20’ erano riusciti a sbloccare il risultato con Ardemagni, perfetto nell’inserimento e nel colpo di testa su un cross su punizione di Ciciretti. E’ l’Ascoli a dettare i tempi di gioco dopo che il Benevento era stato più intraprendente in avvio di gara. Al 38’ calcio di punizione per i marchigiani e Amato Ciciretti si conferma specialista dei calci piazzati, non lasciando scampo al portiere avversario Montipò.

IL SECONDO TEMPO

Il Benevento inizia la seconda frazione sotto di due gol e anzi Ardemagni troverebbe il terzo gol e la doppietta personale al 13’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Ascoli sembra in controllo, ma il Benevento torna improvvisamente in partita al 24’ grazie a Massimo Coda, che irrompe di testa su un cross di Viola e realizza il 2-1. Il Benevento ora ci crede ma resta in dieci per l’espulsione di Caldirola per doppia ammonizione. Al 90’ però Laverone commette un fallo in area su Armenteros che costa la massima punizione all’Ascoli: dal dischetto Nicolas Viola non sbaglia e il Benevento sigla il clamoroso 2-2. Che sarà il risultato finale anche se il recupero durerà ben 12’ e 38’’ a causa delle moltissime interruzioni, compresa quella che costringerà i sanniti a chiudere la partita in 9 contro 11 a causa dell’espulsione di Tuia, sempre per doppia ammonizione.

Ecco il video di Ascoli Benevento con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA