Diretta Ascoli Benevento/ Streaming video DAZN: due squadre in difficoltà (Serie B)

Ascoli Benevento, partita che viene diretta dal signor Aureliano, si gioca alle ore 15:00 di sabato 30 marzo per la 30^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. I marchigiani hanno sfruttato la sosta per le nazionali recuperando la partita contro l’Ascoli, ma ne sono usciti con le ossa rotte: sconfitta per 7-0 al Via del Mare e il futuro di Vincenzo Vivarini sempre più in bilico, anche se per il momento la squadra mantiene un vantaggio di quattro lunghezze sulla zona playout e dunque sarebbe salva. Il Benevento non sta meglio: arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro lo Spezia (comunque sub iudice) ha fatto scivolare i sanniti al sesto posto in classifica e lontani dalla possibilità di prendersi la promozione diretta. Il tempo per recuperare c’è tutto, ma è chiaro che serva una sterzata immediata perchè anche la partecipazione ai playoff non è certa come poteva esserlo qualche settimana fa. Aspettando la diretta di Ascoli Benevento, attesa ormai tra poche ore, andiamo a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Del Duca, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Ascoli Benevento: la partita, come tutte le altre del campionato di Serie B che non siano l’anticipo, è infatti trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN che dunque la fornisce in diretta streaming video ai suoi abbonati. In alternativa potrete collegare PC, tablet e smartphone al vostro televisore sfruttando il Chromecast, ma anche installare direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BENEVENTO

In Ascoli Benevento Vivarini deve rinunciare ad Addae e Ninkovic: squalificati prima della sosta, hanno giocato a Lecce perchè si trattava di una partita già iniziata e dunque scontano oggi il turno di stop. Iniguez o Casarini per completare un centrocampo nel quale agiranno Troiano e Cavion, quest’ultimo se la gioca con lo stesso Casarini per giostrare sulla trequarti in appoggio a Ciciretti (ex) e uno tra Rosseti e Simone Ganz, mentre in difesa vedremo Brosco e Padella fare da protezione centrale al portiere Vanja Milinkovic-Savic con Andreoni e D’Elia schierati da terzini. Nel Benevento manca Volta: lo sostituisce Gaetano Letizia che arretra la sua posizione nel terzetto difensivo davanti a Montipò (insieme ad Antei e Caldirola) e allora a destra si apre spazio per Gyamfi o Maggio. A sinistra Di Chiara insidia la maglia di Improta; Bandinelli e Andrés Tello (o Buonaiuto) saranno le mezzali a supporto della regia di Crisetig, nel tandem offensivo cerca un posto Asencio che potrebbe strapparlo a Roberto Insigne, verso la conferma Massimo Coda.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Ascoli Benevento le quote emesse dall’agenzia Snai offrono valori piuttosto ravvicinati: il segno 1 che identifica la vittoria interna dei marchigiani vale 2,90 volte la somma messa sul piatto e così anche l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X. La quota indicata sul segno 2, che rappresenta il successo dei sanniti, vale 2,65 volte la somma messa sul piatto e fa dunque della squadra giallorossa la favorita nel pronostico su questa partita.



