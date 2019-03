Video/ Brescia Foggia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B)

La leonessa non molla la presa pure nella 30^ giornata del Campionato di Serie B e con i tre punti vinti in casa ai danni dei satanelli, rimane in vetta alla classifica della cadetteria. Come si vede nel video di Brescia Foggia, il risultato finale della partita del Rigamonti è di 2-1: ci hanno pensato quindi per le Rondinelle Martella e Donnarumma a strappare il successo, ma dobbiamo segnalare pure il rigore sbagliato del primo attaccante della Serie B al 65’ (a cui ha però presto rimediato): l’unico in gol per i rossoneri è stato Galano, in rete al quinto minuto del primo tempo. Dando un occhio a qualche statistica della partita di Serie B, ecco che il Brescia ha messo a tabella 20 tiri, di cui 5 correttamente indirizzati oltre che 16 punizioni e 5 calci d’angolo: aggiungiamo pure 4 parate e 479 passaggi totali. Per il Foggia i dati ci ricordano di 18 tiri di cui 5 in porta, oltre a 19 punizioni, 5 corner e 3 parate: ecco inoltre 485 passaggi totali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine delle partita tra Brescia e Foggia è stato il tecnico della leonessa Corini a presentarsi ai microfoni in sala stampa, commentando così la prova dei suoi: “Lo avevo già detto alla vigilia che i nostri avversari ci avrebbero potuto mettere in difficoltà, ma la caparbietà della mia squadra ha avuto la meglio.Questa vittoria è importantissima…”. L’allenatore ha poi aggiunto: “I testa-coda in questo campionato non esistono e alcuni risultati lo hanno dimostrato… i punti in questo momento del campionato pesano tantissimo, la stagione è equilibrata”. Grassadonia, tecnico del Foggia, facendo riferimento pure a qualche intervento dubbio della direzione arbitrale ha commentato: “Meritavamo di più, una grande prestazione da parte nostra. Gli episodi hanno condizionato il risultato. Grande stupore per i due episodi, soprattutto dopo aver rivisto le immagini. Addirittura sul secondo, il calcio di rigore, sembra esserci un fallo su Loiacono. C’è amarezza, ma dobbiamo continuare così, crederci perché questa squadra è viva, ha margini di miglioramento ed il campionato è ancora lungo. In tante situazioni potevamo fare qualcosa in più, abbiamo concesso forse troppo al Brescia, non sfruttando al meglio diverse opportunità in avanti. Grande rammarico, come detto, soprattutto per quelle due situazioni, ma in questo momento è importante non perdere sicurezza, continuare a lavorare e guardare avanti”.





