Diretta Brescia Foggia/ Streaming video DAZN: Corini perde Tonali (Serie B)

Brescia Foggia verrà diretta dal signor Minelli, e si gioca per la 30^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019: alle ore 18:00 di sabato 30 marzo torna in campo la capolista, che non gioca dallo scorso 9 marzo avendo conosciuto anche il turno di riposo prima della sosta per le nazionali. La vittoria in rimonta sul campo del Cosenza ha permesso alle rondinelle di confermare il primo posto in classifica: quello che è importante per Eugenio Corini è comunque non uscire dalle prime due posizioni, e da questo punto di vista sono 2 i punti di vantaggio sul Lecce che però deve ancora fermarsi per il suo riposo, dunque la situazione è ampiamente gestibile da una squadra che ha perso una sola volta tra fine novembre e ogi, e che lo ha fatto in appena tre occasioni per tutto il campionato. Il Foggia arriva dal pareggio interno contro il Cittadella, che è stato il sesto nelle ultime otto partite; una sola vittoria in questo lasso di tempo (curiosamente contro il Cosenza), la penalizzazione impedisce ai satanelli di uscire dalla zona playout e la distanza da recuperare per salvarsi subito è di tre punti. Serve una vittoria, e vedremo se ne arriverà una che sarebbe anche psicologicamente importante nella diretta di Brescia Foggia; intanto analizziamo al meglio le probabili formazioni di questa partita, valutando le potenziali scelte da parte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Brescia Foggia: la partita, come tutte le altre del campionato di Serie B che non siano l’anticipo, è infatti trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN che dunque la fornisce in diretta streaming video ai suoi abbonati. In alternativa potrete collegare PC, tablet e smartphone al vostro televisore sfruttando il Chromecast, ma anche installare direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FOGGIA

Eugenio Corini deve rinunciare a Tonali per Brescia Foggia: in mezzo al campo allora potrebbe esserci spazio per Viviani o Alessandro Martinelli, con Ndoj e Dimitri Bisoli che dovrebbero essere confermati sulle mezzali. Spazio alla solita difesa con Sabelli e Mateju favoriti per le corsie laterali, Simone Romagnoli e Cistana giocano come centrali a protezione di Alfonso. Non cambia nemmeno un reparto offensivo che funziona alla perfezione: Spalek gioca sulla trequarti in appoggio ad Alfredo Donnarumma, sempre capocannoniere di Serie B con 23 gol, e Torregrossa. Per quanto riguarda il Foggia, Gianluca Grassadonia punta sul 3-5-2: Tonucci, Billong e Ranieri compongono la linea difensiva a protezione di Leali, Zambelli e Kragl avanzano la loro posizione giocando sulla linea dei centrocampisti e appoggiando le due mezzali che saranno Deli e Leandro Greco, mentre a operare in cabina di regia dovrebbe essere Gerbo. Cicerelli e Galano sperano in una maglia; il tandem offensivo però dovrebbe essere composto da uno tra Iemmello e Mazzeo e da Chiaretti, che sarà la seconda punta di movimento.

QUOTE E PRONOSTICO

Brescia Foggia è una partita quotata, tra le altre, dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è ovviamente quella di casa, che ha un valore di 1,70 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Arriviamo ad un valore di 3,55 volte la somma messa sul piatto con l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X; con il successo esterno dei satanelli – segno 2 – andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte quella investita.



