Video/ Perugia Livorno (3-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Grande successo umbro al Curi nella 30^ giornata di Serie B: il Perugia batte infatti il Livorno con il risultato di 3-1 e vola alla settima posizione della classifica della cadetteria. Come si vede nel video di Perugia Livorno, ai grifoni bastano i primi 38’ minuti di gioco per sbloccare la partita con Verre: è però nella ripresa che il clima si scalda per davvero. Già al quarto minuto del secondo tempo, il Perugia trova il doppio vantaggio con Carraro e ci pensa poi ancora Verre a segnare il 3-0 al 62’, beffando Zima dal dischetto. Per gli amaranto l’unica rete della partita arriva solo al 65’ su rigore e vede la firma di Gori: il gol però non basta per riaprire quindi il match di Serie B. Dando ora un occhio a qualche statistica notiamo che gli umbri hanno segnato 16 tiri di cui nove correttamente indirizzati in porta, 5 calci d’angolo e 444 passaggi totali. Per il Livorno i numeri di raccontano di 9 tiri di cui solo 2 in porta, con anche 19 punizioni, 3 fuorigioco, 6 parate e 372 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida tra Perugia e Livorno ha preso parola in conferenza stampa il tecnico dei grifoni Alessandro Nesta che ha commentato la sfida così: “Oggi sono contentissimo. Siamo stati incisivi e abbiamo creato tanto”. Sui singoli ha invece aggiunto: “Han a tratti ha fatto bene, deve fare il salto di qualità rimanendo constante all’interno dei 90 minuti. Carraro sta facendo benissimo”. Breda, allenatore del Livorno ha invece affermato: “Fino al primo gol abbiamo fatto cose discrete, specie nella copertura degli spazi, mentre abbiamo sbagliato qualcosa nelle ripartenze, dato che anche quella rete è venuta in una simile circostanza. Dovevamo però gestire meglio la situazione dopo il primo gol, perché il secondo, è chiaro, ci ha tagliato le gambe. Abbiamo creato poco”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA