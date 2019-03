Diretta Perugia Livorno/ Streaming video DAZN: quote, umbri favoriti (Serie B)

Perugia Livorno, diretta dall’arbitro Maggioni, va in scena sabato 30 marzo alle ore 15.00, e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. La graduale crescita dei Grifoni nelle ultime partite, con 9 punti ottenuti negli ultimi 4 match, ha portato la squadra di Alessandro Nesta al settimo posto in classifica, con ben 7 punti di vantaggio sulle squadre che inseguono la zona play off grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Padova, quarto successo esterno consecutivo. La post season è vicina per gli umbri, servirà una conferma contro un Livorno che continua a vincere implacabilmente in casa e che dopo l’ultimo 1-0 alla Salernitana si è portato a +2 dalla zona play out. I labronici hanno però ottenuto solo 2 punti nelle ultime 4 trasferte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Livorno non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o smart tv o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA LIVORNO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Renato Curi di Perugia. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Gabriel, Rosi, Verre, Mazzocchi, Sgarbi, Carraro, Sadiq, Dragomir, Falzerano, Han e Gyomber. Risponderà il Livorno schierato con questo undici: Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Valiani, Rocca, Luci, Porcino; Diamanti; Dumitru e Murilo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-3 per quanto riguarda il Perugia allenato da Alessandro Nesta ed il 3-4-1-2 scelto per il Livorno guidato in panchina da Roberto Breda. Nel match d’andata il Perugia ha espugnato lo stadio Armando Picchi battendo il Livorno con il punteggio di 2-3. Al 18 dicembre 2015 risale l’ultimo precedente in Umbria tra le due squadre, 4-1 per i Grifoni il risultato finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Perugia favorito per la vittoria sul Livorno. Successo interno quotato 2.10 da Bwin, pareggio quotato 3.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.60 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.15 e l’under 2.5 quotato 1.66 da Bet 365.



