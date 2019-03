Video/ Sampdoria Milan (1-0): highlights e immagini dei gol (Serie A)

Il video di Sampdoria Milan ci racconta una gara terminata col risultato finale di 1-0. La squadra blucerchiata rivede l’Europa, quella rossonera teme per la Champions. E’ questo il verdetto della sfida allo stadio Ferraris: i blucerchiati si confermano squadra imprevedibile e capitalizzano al meglio l’episodio che decide la partita, che arriva al primo minuto di gara. Gigio Donnarumma fa letteralmente harakiri, giocando malissimo coi piedi un pallone e servendolo a Defrel: troppa grazie per l’attaccante francese che può comodamente siglare il vantaggio blucerchiato. Una volta trovatasi in vantaggio la Sampdoria non rinuncia ad attaccare e Fabio Quagliarella ha due buone opportunità per colpire e realizzare il raddoppio. Il Milan fatica ad imbastire una reazione, deve pensarci Suso con una conclusione a girare che impegna notevolmente i riflessi di Audero, che va a togliere il pallone dall’angolino in basso. Nel recupero del primo tempo una conclusione di Musacchio deviata da Ronaldo Vieira esce d’un soffio a lato: il Milan prova ad aumentare la pressione ma nel secondo tempo la Sampdoria ritrova brillantezza. Gioca bene la squadra di Giampaolo e al 27’ una conclusione di Quagliarella, deviata da Musacchio, si stampa sulla traversa a Donnarumma battuto. Precedentemente Gattuso aveva provato ad aggiungere peso offensivo con Cutrone, ma la Sampdoria in contropiede è micidiale e Linetty e Quagliarella mancano ancora per poco l’occasione per il 2-0. Ma quasi al novantesimo l’arbitro Orsato tiene Marassi col fiato in sospeso: dopo grandi proteste milanesi il direttore di gara valuta un’entrata sospetta di Murru su Piatek nell’area blucerchiata: il replay mostra come la punta del piede del difensore doriano tocchi il pallone, anche se qualche dubbio resta. Orsato è però irremovibile: passano 6’ di recupero con un paio di palloni avvelenati in area sampdoriana che finiscono tra le braccia di Audero, poi arriva il triplice fischio di Orsato. Vittoria pesantissima per Giampaolo, Gattuso non ne perdeva due di fila da quando allena il Milan dal dicembre 2017.

Video Sampdoria Milan (1-0): le dichiarazioni

Per il video di Sampdoria Milan andiamo a vedere le dichiarazioni di fine partita. In conferenza stampa Gennaro Gattuso ha sottolineato: “Franck Kessié si è allenato giovedì pomeriggio. Nessun problema per lui e nessun rancore è stata solo una scelta tecnica. Bakayoko era spaesato, sono d’accordo. Non riusciva a trovare la posizione nel primo tempo, poi però nella ripresa mi è piaciuto molto. Non ho visto una squadra sulle gambe, ma ho visto dei ragazzi che ci hanno provato fino alla fine. Calhanoglu ha qualità per giocare a due tocchi. Sta molto bene fisicamente e riesce a tenere dei ritmi molto alti giocando anche più dietro. Abbiamo provato il 3-4-1- e i giocatori hanno le caratteristiche per farlo”. Sulla papera di Donnarumma specifica: “Non c’entra nulla la concentrazione. Può essere anche una componente tecnica perché abbiamo rischiato in altre occasioni in questa gara. Gigio ha fatto un errore e questi fanno sempre parte del gioco“.

Il tabellino

Prima del video di Sampdoria Milan andiamo a vedere il tabellino della gara:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira (79′ Jankto), Linetty; Ramirez (66′ Saponara); Quagliarella (87′ Gabbiadini), Defrel. A disp: Rafael, Belec, Tonelli, Ferrari, Bereszynski, Tavares, Sau. All.: Marco Giampaolo.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46′ Conti); Bakayoko, Biglia (71′ Paquetà), Calhanoglu; Suso (64′ Cutrone), Piatek, Castilejo. A disp: A. Donnarumma, Reina, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Kessié, Borini. All.: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)

Marcatore: 1′ Defrel (S)

Ammoniti: Vieira (S) Suso, Castillejo, Bakayoko, Musacchio (M).

Gli highlights della partita





